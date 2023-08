Danes brez elektrike

18.8.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 4. HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE 1953;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Podsremič nizkonapetostno omrežje Trubarjeva ulica in Kostanjevica Zdravstveni dom nizkonapetostno omrežje Hmeljska cesta ter na območju TP Jerman Vrh med 8. in 14. uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Artiče med 8.30 in 11.30 uro.

M. K.