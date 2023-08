V Črnomlju zvečer začenjajo festival glasbe, kulture, športa in kulinarike Črnfest

17.8.2023 | 12:00

Foto: arhiv organizatorja

Črnomelj - V Črnomlju bodo s koncertom alternativne izvajalke Astrid začeli tradicionalni poletni festival Črnfest, ki bo v glavnini potekal v tamkajšnjem grajskem atriju. Vse do 26. avgusta se bo zvrstilo veliko dogodkov. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike ter mu dodali geslo Dobro za vse.

Po podatkih prirediteljev - Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine in Mladinskega centra Bit - bo ekipa organizatorjev zaspan atrij črnomaljskega gradu v prihodnjih dneh spremenila v prizorišče, polno glasbe in festivalskega vzdušja. Festival tako ob svoji 16. izvedbi ostaja sinonim za dobro glasbo, gledališke in otroške igre, smeh ter kulinarično doživetje, so zapisali.

Posebnost festivala je "v tem, da obiskovalcu ponuja intimno srečanje in doživljanje nastopajočih, kar je popolnoma drugačna izkušnja kot spremljanje dogajanja na velikih odrih". "Mlada ekipa organizatorjev pa z izbranim programom v lokalno okolje povabi glasbo in kulturo, ki jo praviloma uživajo le prebivalci večjih mest," so zapisali v predstavitvi na spletni strani festivala.

Za Črnfest sicer vsako leto pripravijo okoli 20 prireditev, v povprečju pa te skupaj obišče nekaj več kot 4000 obiskovalcev. Za prireditve zaračunavajo različno visoko vstopnino, obisk nekaterih pa je brezplačen.

Festival bodo v petek nadaljevali z nastopom pevke Masayah. V soboto na košarkarskem igrišču Majer v Črnomlju pripravljajo košarkarski turnir, v grajskem atriju pa bo nastopila rokovska skupina Dan D. V nedeljo se obeta celodnevni dogodek Urbana kulinarika s koncertom Dej Š'en Litro.

V torek v Črnomelj prihaja stand up komik Goran Vugrinec, v sredo sledita otroška predstava Čudežna omara in monodrama Money Power Glory. Četrtek bo rezerviran za jazz, prihodnji petek pa za pub kviz ter za DJ Maiia in DJ Raskya.

V soboto, 26. avgusta, pripravljajo teniški turnir mešanih dvojic, festival pa bodo sklenili zvečer z glavnim koncertom hrvaške skupine Goran Bare & Majke.

M. K.