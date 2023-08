Brez vozniške in s promilom alkohola - ustavili so ga na Šegovi

17.8.2023 | 13:10

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Šegovi ulici v Novem mestu v minuli noči zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da 41-letni kršitelj vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,49 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes med drugim sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Med 12. 8. in 16. 8. je v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel dve prenosni blagajni. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.300 evrov škode.

V Novem mestu je med 15. 8. in 16. 8. neznanec vlomil v ograjeno dvorišče prodajalne in ukradel 240 keramičnih ploščic v vrednosti okoli 4.000 evrov.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Dragah na območju PP Metlika je včeraj dopoldne nekdo iz osebnega avtomobila izmaknil torbico z gotovino in dokumenti. Oškodovanka je torbico odložila pod sedež, okna vozila pa so bila delno odprta.

V Šentjerneju je v noči na sredo nekdo na športnih površinah vlomil v štiri zabojnike društva in ukradel kompresor.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Bukošek, Velika Dolina, Loče, Veliki Obrež, Obrežje, Mihalovec, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah, Gabrje pri Dobovi) prijeli 132 državljanov Afganistana, 56 Maroka, 33 Bangladeša, 20 državljanov Pakistana, osem Gvineje, sedem Rusije, štiri državljane Indije in Alžirije, tri državljane Nepala in Šrilanke ter državljana Sierra Leoneja, Sirije in Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 102. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 253 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Novem mestu zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, izsiljevanja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

