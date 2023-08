Visoka voda – stalna grožnja: Utrujeni od poplav in neizpolnjenih obljub

17.8.2023 | 14:15

Potem ko je umazana voda namočila stvari v garaži, so samo še za na odpad, je ugotavljal tudi Peter Pšeničnik na dvorišču ženine rojstne hiše v Ločah. (Foto: M. L.)

Brežice, Loče - Med nedavnim deževjem je samo od 4. do 7. avgusta po spodnji Savi steklo približno 700 milijonov kubičnih metrov vode, kar je desetina tiste, ki povprečno steče tu po tej reki v letu dni. V primerjavi z letom 1990 je bil pretok Save tokrat za približno deset odstotkov večji. Dodatne težave je povzročalo plavje. Začasno so zaustavili večino hidroelektrarn v verigi.

Narasli Sava in Krka sta poplavili Loče, Čatež ob Savi, Krško vas in Velike Malence. Voda je tako zalila nekaj hiš v Krški vasi in na Čatežu in poplavila približno tri četrtine vasi Loče. Potem ko se je umaknila narasla voda, so na širšem brežiškem območju njive in travniki ostali belo-sivi zaradi blatne vode, blato je ostalo kljub izpiranju tudi na dvoriščih. Namočeni zidovi le počasi izgubljajo vlago, kupe stvari, ki jih je v poplavljenih hišah namočila voda in so jih potem nagrmadili pred hišami, so ob pomoči komunale v glavnem odstranili.

Med deževjem v začetku avgusta po spodnji Savi v dobrih treh dneh stekla desetina vode, ki tu v povprečju steče vse leto – Vojko Sotošek: V tem trenutku je po veljavnih dokumentih mogoče zaščititi dobovsko polje samo v povezavi s HE Mokrice – V Ločah kot rešitev vidijo nasip, ki bi vas obvaroval pred vodo

M. Luzar