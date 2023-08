FOTO: Klopotec na Tolstem Vrhu že odganja ptiče, za Rokovo so ga zagnali mokropoljski mučeniki

17.8.2023 | 11:00

Postavitev klopotca na Vinjem Vrhu za Rokovo je že tradicija.

Priložnostni ansambel Prijatelji Tolstega Vrha

Tolsti Vrh - Včeraj je godoval sv. Rok in na ta dan vedno na Tolstem Vrhu zapoje klopotec. Za to poskrbijo člani Mokropoljskega kluba mučenikov (MKM), ki letos praznujejo 36 let delovanja. Ustanovljeno je bilo leta 1987. Blagoslov klopotca in vinogradnikov je opravil šentjernejski župnik Anton Trpin.

Tradicija je, da je v podružnični cerkvici sv. Roka najprej maša, ki jo je obogatilo petje Šentjernejskega okteta, nato pa so se verniki zbrali pod cerkvijo pri postavitvi in blagoslovu klopotca, ki že naznanja jesen – zorenje grozdja in bližajočo se trgatev. Klopotec so prinesli na prizorišče člani MKM, ki ga tudi vedno postavijo, spremljal jih je priložnostni ansambel Prijatelji Tolstega Vrha.

Letos je starešina Debeli (Marko Šinkovec), ki je nagovoril zbrane.

Klub mokropoljskih mučenikov ima zdaj 20 članov, vestno skrbi za klopotec, ga vsako poletje postavi in jeseni pospravi.

Članice Društva kmetic Šentjernej so spekle slastne dobrote, ki jih je pri stojnici okušal tudi petelin Jernej.

Šentjernejski oktet je pri maši in kasneje poskrbel za ubrano petje. Na levi župnik g. Anton Trpin, letošnji zlatomašnik.

Mokropoljski klub mučenikov, ki ga zdaj sestavlja dvajset članov, vse leto hrani klopotec v Rokovem hramu, skrbi pa tudi za njegovo vzdrževanje, saj je vsako leto treba kaj popraviti. Tu je nepogrešljiv član Korenina (Franc Šinkovec), ki je klopotec po blagoslovu tudi zagnal. Debeli (Marko Šinkovec), ki je letos starešina druščine – ta vsako leto izbere drugo oblast - je zbrane nagovoril. »Upam, da nam bo klopotec klopotal v zadovoljstvo in veselje,« je dejal in se vsem zahvalil za pomoč in sodelovanje pri dogodku.

Mokropoljski mučeniki, ki imajo zanimiva »mučeniška imena« - npr. Kopač, Stric, Rožle, Hitri, Feltna, Šofer, Tex, itd. - pravijo, da se bodo še naprej trudili to lepo tradicijo postavitve klopotca ohranjati. Ta bo iz vinogradov odganjal ptiče in vse, kar škoduje grozdju, da bo vina čim več in da bo čim boljše. K sreči letos dobro kaže, v tej znani vinski gorici toče ni bilo. Klopotec bo pel vse do konca trgatve, kot pove eden od mučenikov Sapca (Rok Zupančič), sicer tudi predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej, ga bodo konec oktobra oz. v začetku novembra, ko imajo balinarsko noč, pospravili. Takrat na druženju ne manjka pečenega kostanja.

Klopotec, vinograde in vinogradnike je z izbranimi besedami blagoslovil domači župnik g. Anton Trpin, letos zlatomašnik, ki je poudaril, kako tu vedno pripravijo lep, prisrčen in domač dogodek.

Kot je že tradicija, je dogodek na Tolstem Vrhu popestrilo ubrano petje Šentjernejskega okteta, zbrani pa so se ob postavljenem klopotcu še lahko zadržali, saj so vinogradniki in MKM postregli z rujno kapljico, članice Društva kmetic Šentjernej pa tudi niso izostale z domačimi slanimi in sladkimi dobrotami.

Rokovo žegnanje bo v nedeljo ob 10. uri v cerkvici sv. Roka na Tolstem Vrhu.

Besedilo in foto: L. Markelj

