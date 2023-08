Zagorelo na napeljavi sončne elektrarne

17.8.2023 | 07:00

Včerajšnje posredovanje mirnopeških gasilcev (Foto: PGD Mirna Peč)

Včeraj ob 13.14 je v ulici Trg v Mirni Peči v poslovnem objektu gorel razsmernik sončne elektrarne. Zaposleni so začetni požar pogasili z ročnim gasilnim aparatom. Gasilci PGD Mirna Peč so hladili razsmernik in varovali objekt do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja.

Vonj po plinu

Ob 11.30 so v Rumanji vasi, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas zaradi zaznanega vonja po plinu zaprli ventil na plinohramu. O dogodku je bil obveščen dežurni delavec dobavitelja plina.

Italijanska bomba

Včeraj ob 6.00 sta v Dolenjih Radencih, občina Črnomelj, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije odstranila ročno bombo iz obdobja 2. svetovne vojne, italijanske izdelave ter jo na varni lokaciji uničila.

Gasilci odprli avto

Ob 14.09 so v kraju Metni Vrh, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ na izvodu POD SMREKO, MOTOROIL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 4. HRUŠEVEC - SONČNA ELEKTRARNA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

- od 15:00 do 16:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGAR CIKAVA;

- od 16:15 do 17:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIŠKO;

- od 17:30 do 18:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HLADILNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Sovretova nizkonapetostno omrežje Rozmanova ulica med 08:00 in 14:00 uro; na območju TP Malo Mraševo, Kalce Naklo, Farma prašičev Pristava, Pristava Veliki Podlog, Dvor med 08:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje Korač med 08:00 in 14:00 uro; na področju Bistrice z okolico (nadzorništvo Bistrica) na območju TP Nova vas Bizeljsko med 08:00 in 10:00 uro; na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Sela Dobova nizkonapetostno omrežje Šnajder med 8:30 in 10:00 uro.

M. K.