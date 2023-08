Enainšestdeset plodnih let sejma AGRA

17.8.2023 | 08:30

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo ponujal v Gornji Radgoni od 26. do 31. avgusta vrhunsko opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali bo predstavil najlepše rejske dosežke in vabil s sonaravnimi praksami v bujne sejemske vrtove. Povezoval bo s strokovnimi nasveti in stanovskimi srečanji ter nazdravil prijateljskemu druženju z odličnimi kmetijskimi pridelki, jedmi in vini.

USPEŠNA PRIDELAVA

Množica domačih in tujih razstavljavcev bo ponujala inovativne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo bodo semena, sadike, izdelki za prehrano in nego živali in rastlin, oprema za živilsko-predelovalno industrijo in gastronomijo. Bogat bo program kmetijskih gradenj ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč.

ODLIČNA PREHRANA

Predstavljeni bodo izbrani pridelki, prehranski izdelki slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Vinska hala bo ponujala plemenita vina ter vinogradniško in vinarsko opremo.

PARTNERSTVO Z DRUGIMI DRŽAVAMI IN STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI

Država partnerica sejma AGRA bo Indija, država z največjim številom prebivalcev na svetu, z bogato tradicijo kmetijske pridelave in proizvodnje živilskih izdelkov. S skupinskimi razstavnimi prostori se bodo predstavile še Bolgarija, Črna Gora, Severna Makedonija, Madžarska, Avstrijska Štajerska, Ukrajina, Senegal ...

Sejem bodo sooblikovale tudi vodilne slovenske vladne, strokovne in stanovske organizacije, na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

ŽIVO Z ŽIVALMI

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, drobnice ter razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij. Maneža bo vsak dan prizorišče atraktivnih revij. Vabijo tudi razstava malih živali, rib v ribniku in Vrtec malih živali za najmlajše.

ZELENO Z RASTLINJEM IN MODRO S STROKOVNIMI NASVETI

S praktičnimi nasveti bodo postregli praznično urejeni osrednji sejemski vrt Biotehniške šole Rakičan, učni eko poligon Zeleni dragulji narave pot taktirko Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, Permakulturni center Pomurskega sejma z vzorčnim čebelnjakom in hiško iz slamnatih bal, gozdno parkovni nasad ter nasad starih sort jablan in trt, razširjenih v Sloveniji.

S STROKO DO DOBRE ŽETVE

Sejem bodo spremljali številni strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. Praktični nasveti iz prve izkušene roke bodo na voljo tako vrtičkarjem in ljubiteljem malih živali kot tudi pravim kmetom.

PRIJETNO S KORISTNIM

Sejem AGRA bo nagradil obiskovalce s številnimi zanimivimi predstavitvami, nepozabnimi doživetji, ugodnimi nakupi in odlično kulinariko.

Na sporedu bodo sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, tekmovanje v plesanju polke, v vlečenju vrvi, prikaz vodenja teličkov s strani najmlajših rejcev, srečanje starodobnih traktorjev Steyr in številna druga stanovska in prijateljska srečanja.

Vrstile se bodo pokušnje kmetijskih pridelkov, izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij, dobrot iz reje avtohtonih živali, nagrajenih izdelkov z ocenjevanj kakovosti AGRA 2023 ter nagrajenih vin Vino Slovenija Gornja Radgona v vinski hali in Vinskem hramu, tudi z Majo Pečarič, Vinsko kraljico Slovenije 2023.

Vabi fotografiranje v 3D Art muzeju v hali D.

Vsak dan bodo potekale atraktivne predstavitve živali na maneži, v nedeljo in torek tudi prikaz športnega konjeništva ter v sredo drobnice in pastirskih psov.

Po vzorčnih nasadih so vsak zagotovljeni strokovno vodenje in praktični nasveti za pridelavo.

Brbončice bo razvajala pestra gostinska ponudba.

Predstavljene bodo tradicionalne rokodelske spretnosti.

Otroški kotiček vabi v halo D1(prašičerejski paviljon) in v halo D2 (hlev avtohtonih živali). Razen v otroških vrtcih in delavnicah bodo lahko najmlajši uživali v Lunaparku in ob napihljivih igralih.

Najboljše iz podeželja bo moč kupiti na Ekološki tržnici ekoloških kmetij, ki jo povezuje Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, na Agrini tržnici pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij, na razstavnem prostoru Kmetijsko gozdarske zbornice in Zadružne zveze Slovenije, v hal D – Doživite podeželje ...

UGODNE CENE VSTOPNIC

Od 26. do 31. avgusta 2023 bo sejem za obiskovalce odprt med 9.00 in 18.00 uro.

Cene enodnevnih vstopnic v predprodaji (spletni nakup) znaša samo 7,00€.

Redne cene vstopnic (nakup od 26. do 31. avgusta):

• odrasli – 9,00 €

• upokojenci in starejši od 60 let – 7,00 €

• družinska vstopnica (2 odrasla in 4 otroci do 18 let) – 18 €

• učenci, dijaki, študentje – 6,00 €

• skupine nad 20 oseb – 7,00 €

• skupine nad 20 oseb (učenci, dijaki, študentje) – 5,00 €

Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine.

Parkiranje je brezplačno!

KAKOVOST, KI JO PREDSTAVLJA SEJEM AGRA, JE PREVERJENA NA STROKOVNIH OCENJEVANJIH KAKOVOSTI!

VABI VAS DNEVNO SVEŽ PROGRAM DNEVNEGA POSLOVNEGA IN STROKOVNEGA DOGAJANJA



Galerija