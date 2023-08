Košarkarji Krke z visoko okrepitvijo pod košema

16.8.2023 | 13:30

Zena Edosomwan (Foto: Helsinki Seagulls)

Grafika: KK Krka

Novo mesto - Novi član novomeške Krke je postal 29-letni in 206 centimetrov visoki ameriški košarkar Zena Edosomwan, ki bo zaigral na centrskem položaju, so danes sporočili iz kluba.

"Pod košem smo iskali izkušenega igralca, ki bo s svojo prisotnostjo v raketi krepil samozavest naše ekipe na obeh straneh igrišča. Verjamem, da nam vse to prinaša prav Zena Edosomwan," je ob podpisu pogodbe povedal direktor kluba Jure Balažić.

Edosomwan se je rodil v Los Angelesu, kjer se je seznanil s košarko, nato pa leta 2017 na univerzi Harvard diplomiral iz vzhodnoazijskih študij. Po končanem igranju v ligi NCCA je igral v Mehiki, Kanadi in na Finskem.

V kanadski ligi, ki se je sklenila pred dnevi, je Edosomwan z ekipo Ottawe prišel do četrtfinala. V letošnji sezoni je na tekmo beležil po 9,3 točke, 8,8 skoka in 1,4 podaje. V minuli sezoni se je uspešno preizkusil tudi v Evropi. Na Finskem je z ekipo Seagulls postal državni prvak. Na 44 tekmah je v povprečju dosegel 12,3 točke, 10,9 skoka in 1,1 podaje na tekmo.

M. K.