Drzna tatvina; še vedno preveč zaupljivi do neznancev

16.8.2023 | 10:00

V eni zmed dolenjskih vasi (sicer na območju PU Ljubljana) se je zgodil nov primer drzne tatvine, ko se nepridipravi predstavljajo kot predstavniki določenih podjetij in izkoristijo zaupljivost (predvsem starejših) ljudi.

Včeraj okoli 12. ure sta tako na območju Malih Lašč neznanca pristopila do stanovanjske hiše in s pretvezo, da bosta opravljala dela na telekomunikacijskem omrežju, izvabila oškodovanko iz hiše. Eden izmed njiju jo je s pogovorom zamotil, medtem pa je drug storilec vstopil v hišo, jo preiskal in ukradel sef ter nakit. Povzročila za nekaj tisoč evrov gmotne škode. S kraja sta se nato odpeljala z belim osebnim vozilom. Eden izmed storilcev je nosil kirurško masko. Policijska preiskava še poteka.

Tudi na PU Ljubljana opozarjajo, da policisti pogosto obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, opravljene na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa storilci zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so sploh bili okradeni. Ljudje, običajno gre, kot omenjeno, za starejše občane, so še vedno premalo previdni in pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo.

Občanom svetujejo, naj imajo svoje nenapovedane "obiskovalce" ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujejo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo (če neznanci na primer opazujejo objekt). Če želijo ostati anonimni, pa lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.

M. K.

