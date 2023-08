Mladoletni voznik brez vozniške, z neregistriranim avtom in tujimi tablicami

16.8.2023 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Andrijaničevi cesti ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je avtomobil vozil mladoletnik, ki nima vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu neregistriran in tehnično nepopoln Renault clio, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Vlom na Stražnjem Vrhu

Na Stražnjem Vrhu je med 14. 8. in 15. 8. nekdo skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine črnomaljski policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Mihalovec, Rigonce, Stara vas, Čatež ob Savi, Bizeljsko, Bukošek, Veliki Obrež, Gabrje pri Dobovi) prijeli 83 državljanov Afganistana, 58 državljanov Maroka, 33 Pakistana, 12 Alžirije, šest Indije, pet državljanov Sudana, tri državljane Rusije in Nepala, dva državljana Tunizije, Libije, Bangladeša, Palestine in Turčije ter državljana Sirije in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vloma in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

