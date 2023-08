Danes brez elektrike

16.8.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danesod 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod 2.PRAPROČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE, TP PLEMBERK, TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI, TP SMOLENJA VAS 2, TP SMOLENJA VAS 3;

- od 11:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE 1983;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. SUHADOL 1980.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3.GOR. KAMENJE;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM , izvod 1.GRADIŠČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribniki, nizkonapetostno omrežje Pečar, Horjak med 8. in 14. uro in na območju TP Krajna Brda, nizkonapetostno omrežje Pisana Reber med 8. in 14. uro.

M. K.