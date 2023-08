Pirotehniki dopoldne dvakrat na delu

15.8.2023 | 19:10

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv lokalno.si)

Dopoldne ob 9.00 so v Srednjih Radencih, občina Črnomelj, pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije na varni lokaciji uničili eno ročno bombo, ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave.

Ob 11.33 pa so v gozdu v bližini Podturna pri Dolenjskih Toplicah pirotehniki na varni lokaciji uničili eno topovsko granato kalibra 100 mm, ročno bombo in sedem kosov protipehotnega streliva 7,9 mm, vse ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave.

Gorelo pri Dobruški vasi

Ob 13.40 je v bližini Dobruške vasi pri Škocjanu gorel odpadni material v naravi. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar.

Z gasilci v hišo

Ob 7.40 so v Bajčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s pomočjo lestve vstopili v stanovanjsko hišo in odprli vhodna vrata.

Dve prometni na območju PU Ljubljana

Včeraj nekaj pred 7. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Bregom pri Zagradcu in Žužemberkom, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Voznik, ki je pripeljal iz smeri Brega pri Zagradcu, je nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljala voznica osebnega vozila. V nesreči se je voznica huje poškodovala, sopotnik v vozilu povzročitelja pa lažje. Zoper povzročitelja sledi kazenska ovadba.



Okoli 20.30 ure pa je padel kolesar v Ivančni Gorici. S PU poročajo, da je zapeljal preblizu desnemu robu vozišča in na bankino ter izgubil oblast nad kolesom in padel. Pri tem se je lažje poškodoval. Vozil pa je pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kolesarja bo uveden prekrškovni postopek.

M. K.