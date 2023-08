Ogenj uničil kuhinjo Pizzerie Italia; pešačila po avtocesti in se pretepala; serija vlomov

15.8.2023 | 13:30

Gorelo je v kuhinji brežiške Pizzerie Italia. (Foto: spletna stran lokala)

Včeraj okoli 10. ure je, kot smo že poročali, zagorelo v gostinskem objektu v Brežicah, v Pizzerii Italia. Ogenj so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Kot pojasnjujejo na PU Novo mesto, je ogenj zajel kuhinjo lokala in jo v celoti uničil, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 30.000 evrov škode. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, do požara pa je po vsej verjetnosti prišlo zaradi okvare kuhinjske naprave. O ugotovitvah bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo.

Pešačila po avtocesti in se mikastila

V nedeljo okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o nevarnem ravnanju dveh moških, ki naj bi se na avtocesti pri počivališču Dul pretepala in pešačila po cesti. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, ju izsledili in napotili z avtoceste. Ugotovili so, da gre za državljana Hrvaške, ki potujeta skupaj in sta se sprla. Zaradi nevarnega pešačenja po avtocesti so jima izdali plačilni nalog.

Grozil z nožem

Policisti PP Krško so v nedeljo popoldne prejeli klic na pomoč z železniške postaje v Brestanici, kjer naj bi moški razbil steklo in vpil, pri sebi pa naj bi imel nož. Osumljenec je pred prihodom policistov pobegnil, vendar so ga izsledili in prijeli. 36-letniku iz Krškega so odvzeli prostost in ga odpeljali na policijsko postajo. Zasegli so mu nož, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prijeli mladoletnika, eden pijan

Brežiške policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz Brežic, kjer naj bi mlajša moška kršila javni red in mir, razbijala cvetlična korita in pobegnila s kolesom. Takoj so se odzvali, oba mladoletnika z območja Brežic izsledili in prijeli. Med postopkom so ugotovili, da je eden kolesaril pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, prav tako bodo zoper oba ukrepali zaradi kršitev javnega reda in miru in poškodovanja tuje stvari.

Prehiter je bil

V petek ob 11.30 se je zgodila prometna nesreča pri Stranski vasi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so zaradi kršitve cestno prometnih prepisov izdali plačilni nalog.

Vozil pod vplivom drog in bežal pred policisti

V petek nekaj po 12. uri so bili policisti obveščeni, da na avtocesti pri Trebnjem voznik osebnega avtomobila Audi TT z nezanesljivo vožnjo ogroža ostale udeležence v prometu. Policisti so voznika izsledili, ko je ustavil na odstavnem pasu. Ob prihodu policistov je speljal in poskušal pobegniti. Zapeljali so za njim, ga večkrat ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Ko so ga le uspeli ustaviti, so ugotovili, da gre za 39-letnega državljana Hrvaške, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je njihove sume potrdil. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in ga privedli v postopek pred sodišče.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Dolenjske Toplice so v petek med kontrolo prometa v Vavti vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 306. Med postopkom so ugotovili, da 44-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,51 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z 2,2 promila alkohola

Črnomaljski policisti so v soboto zvečer v Ručetni vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Citroen picasso, ki sprva znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. 57-letnemu kršitelju so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,05 promila alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče brez vozniške

Policisti PP Trebnje so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči v Knežji vasi. 22-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 22-letniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžini predlog.

Prometna nesreča na Jugorju - 13-letnik s kros motorjem v Poljaka



Včeraj nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto – Metlika, pri Jugorju. Policisti PP Metlika so ugotovili, da se je 13-letnik s kros motorjem s parkirnega prostora nepravilno vključeval v promet in trčil v avtomobil 30-letnega voznika iz Poljske. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa bodo zoper starša mladoletnika uvedli prekrškovni postopek.

Vlamljal na Drski

V soboto zvečer so bili policisti obveščeni, da naj bi na Drski v Novem mestu najverjetneje nekdo vlamljal v hišo. OKC je na kraj takoj napotil policiste in vodnika službenega psa. Na kraju so policisti zalotili in prijeli osumljenca iz Novega mesta. Ugotovili so, da je v hišo vlomil skozi vhodna vrata, razbil je stekla na oknih, poškodoval garažna vrata in poskušal ukrasti bakrene police. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode. Ovadili ga bodo.

Vlomili tudi v gostinski lokal v Bršljinu

V noči na ponedeljek so v Bršljinu v Novem mestu neznanci vlomili v gostinski lokal in pobegnili. Policisti PP Novo mesto in vodnika službenega psa so se takoj odzvali in na območju Livade sta voznika službenega psa izsledila in prijela mladoletna osumljenca. Odvzeli so jima prostost, ju odpeljali na policijsko postajo in jima zasegli rokavice in maske. O ravnanju mladoletnikov iz Brezja so obvestili njune starše in center za socialno delo. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin vloma.

Prijeli 19-letnega tatu parfumov

Policiste PP Novo mesto so v soboto poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi moški ukradel parfume in pobegnil. Na podlagi opisa so 19-letnega storilca izsledili in prijeli. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. 19-letnika bodo ovadili.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Rumanji vasi (PP Dolenjske Toplice) je v noči na petek nekdo vlomil v rezervoarje za gorivo tovornega vozila, kmetijskega traktorja in delovnega stroja. Iztočil je okoli 180 litrov goriva.

V Novem mestu je v noči na petek neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel dve lovski puški, cev za puško in naboje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Šentjerneju je v isti noči nekdo vlomil v gostinski lokal. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V kraju Goljek na območju PP Trebnje je prav tako v noči na petek neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel posodo z gorivom ter cepilec za drva.

V Gornjem Suhorju pri Metliki je v petek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo ter ukrdel denar in zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Šentjerneju je v noči na soboto neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

S terase gostinskega lokala v Šentjerneju je v noči na soboto nekdo odnesel tri senčnike.

Med 10. 8. in 13. 8. je z dvorišča stanovanjske hiše v Šentjerneju nekdo ukradel električni cepilec za drva. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo skozi vrat vlomil v pomožni objekt. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Pokleku nad Blanco je med 12. 8. in 13. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo, preiskava še poteka.

Med 7. 8. in 13. 8. je v Dolenjskih Toplicah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata garaže vlomil v hišo. Pregledal je prostore in po prvih ugotovitvah odnesel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Med 12. 8. in 14. 8. so na Cikavi v Novem mestu neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in ukradli okoli 200 opažnih plošč in izolacijski material v skupni vrednosti okoli 3.600 evrov.

V noči na ponedeljek je v Šentjerneju nekdo skozi odprto okno vstopil v gostinski lokal in ukradel denar, tobačne izdelke, prenosni računalnik in mešalno mizo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

Nista bila delavca

Na dvorišče stanovanjske hiše v kraju Koludrje na območju PP Sevnica sta se v petek dopoldne z osebnim avtomobilom pripeljala dva neznanca. Pod pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja in si ogledujeta območje za polaganje telekomunikacijskih vodov, sta iz hiše zvabila starejša stanovalca. Eden od neznancev ju je s pogovorom zamotil, drugi pa je vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit v vrednosti okoli 1.000 evrov. Lastnika sta šele po odhodu neznancev ugotovila, da sta bila žrtev kaznivega dejanja.

Tihotapec s Češke in na stotine migrantov

Policisti so na območju Čateža ob Savi v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila čeških registrskih oznak. 44-letni državljan Češke je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Češke so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 11. 8. in 15. 8. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Podgračeno, Mostec, Jesenice na Dolenjskem, Loče, Čatež ob Savi, Sela pri Dobovi, Brezina, Trnje, Brežice, Mihalovec, Cirnik, Bizeljsko) prijeli 496 državljanov Afganistana, 252 državljana Maroka, 100 Pakistana, 45 Indije, 20 Alžirije, 18 državljanov Iraka, 15 Šrilanke, 13 Bangladeša, 12 Rusije, osem državljanov Sirije in Konga, sedem državljanov Palestine in Nepala, pet državljanov Irana, štiri državljane Tunizije, tri državljane Kameruna, Turčije in Senegala, po dva državljana Jemna, Azerbejdžana, Egipta in Mongolije in po enega državljana Libije, Ruande, Sudana, Nove Gvineje, Kitajske, Jamajke, Burundija in Slonokoščene obale. Na območju PP Krško (Krško) so prijeli 20 državljanov Afganistana in šest državljanov Pakistana in na območju PP Metlika (Rosalnice) 11 državljanov Afganistana.

Podaljšan vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 11. 8. in 15. 8. posredovali v 346. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1084 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 58. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.