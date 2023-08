Gorelo v kuhinji gostilne

15.8.2023 | 08:20

Včeraj ob 9.57 je v Borštnikovi ulici v Brežicah gorelo v kuhinji gostinskega objekta. Gasilci PGD Brežice in Brežice okolica so požar pogasili, prezračili prostore in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Voznica poškodovana

Ob 6.40 sta na cesti Krka – Žužemberk v občini Ivančna Gorica trčili osebni vozili. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Gasilci PGD Stična so iznesli poškodovano voznico iz vozila in jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem.

Do večera brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes do 20:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

M. K.