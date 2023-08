Popolna zapora med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo

15.8.2023 | 16:00

Cesta med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V sredo, 16. avgusta, bo gradbeni izvajalec začel z rekonstrukcijo ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. Dela bo na krajšem odseku med naseljema do konca avgusta spremljala popolna zapora. Obvoz bo urejen na relaciji Muhaber–Potočna vas–Dolenje Kamence in obratno. Dostop za stanovalce bo omogočen, začasno pa bo spremenjena linija mestnega potniškega prometa 1B, so sporočili z novomeške občine.

Zaradi popolne zapore ne bodo v uporabi avtobusna postajališča Kamence II, Kamence I, Potočna vas in Zobčeva ulica na liniji 1B, potniki pa bodo lahko uporabljali postajališči Župnca in Muhaber (na Livadi).

Novomeška občina bo povezavo med naseljema urejala z namenom povečanja varnosti pešcev, saj bodo poleg rekonstrukcije ceste v dolžini 520 metrov dela obsegala še ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Slednja je bila v okoliških ulicah v letih 2017 in 2018 v sklopu predhodnih faz projekta že dograjena in prenovljena, v trenutni fazi del pa se bosta poleg razsvetljave urejala še komunalna kanalizacija in vodovod, stekla bo tudi prestavitev telekomunikacijskih in nizkonapetostnih vodov, so še sporočili z rotovža.

M. K.