Na Jernejevih dirkah so bili Šentjernejčani odlični

14.8.2023 | 13:15

Zmagovalni par spominske dirke Janeza Košaka HB, Andrej Simončič in Summit of Time

Šentjernej - Preteklo nedeljo je Klub za konjski šport Šentjernej pripravil tradicionalne kasaške dirke v počastitev občinskega praznika občine Šentjernej – Jernejevega.

V lepem poletnem vremenu je zbrana množica gledalcev uživala v sedmih kasaških točkah, dirki ponijev, predstavitvi dvosedov in tekmovanju za šentjernejski venček v organizaciji Šentjernejske konjenice, sporoča Lana Zrinjanin.

Zmago v prvi dirki, ki je bila spominska dirka v čast dolgoletnem članu kluba Jožetu Darovcu, je odnesel Uroš Predan s konjem Inox KP iz KK Ljutomer. 2. mesto je zasedel Vrom HB na vajetih Andreja Košaka iz domačega kluba, 3. je bil Brin Peški na vajetih Janeza Dolinška iz KK Stožice Ljubljana.

V 2. dirki, spominski dirki Janeza Košaka HB, je zmagal domači matador Andrej Simončič s kobilo Summit of Time, 2. mesto sta zasedla Orsi in Milan Žan, 3. je bila še ena domačinka, Dora Code na vajetih Ajde Gorenc. 3. dirka je bila spominska dirka Jurija Levičnika, snovalca šentjernejskega hipodroma. Zmagala je Ivorie du Dollar iz hleva Janovih iz KK Komende.

V 4. točki je zmaga romala v KK Stožice – odnesla sta je My pride in Robert Hrovat, druga je bila Olja z Viktorjem Dolinškom, 3. pa domači Denit in Uroš Bratkovič. 5. točka je prinesla še eno zmago domačinom. Za veselje navijačev je po razburljivem finišu poskrbel Planet na vajetih Alojza Franka. V 6. točki je zmago odnesel Cristofaro San na vajetih Milana Žana, 3. je bila Elisa Gali iz hleva Judež.

7. dirka je bila rezervirana le za kobile, zmagala je Malvazija B Tomažič iz Kobilarne OZT, 2. mesto je zasedla Jerca z Darjo Dolinšek Trontelj, 3. pa Malvazi B Tomažič in Borut Zaletel.

KK Šentjernej v letošnji sezoni načrtuje organizacijo še enega tekmovalnega dne, in sicer 8. oktobra.

L. M., foto: Emil Turk

