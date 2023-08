Odpovedali Tamburanje va Kostele in odhiteli na pomoč v Črno na Koroškem

14.8.2023 | 14:00

Kako hudo je ob poplavah, v Kostelu sami dobro vedo. Lani jeseni so bili dvakrat pod vodo, na pomoč jim je prišla vojska, na denar pa še čakajo ... (Foto: arhiv; Ministrstvo za obrambo)

Kostel - V občini Kostel so odpovedali za danes in v torek predvideno največjo občinsko prireditev Tamburanje va Kostele. Namesto tega se je ekipa iz Kostela solidarnostno odpravila v Črno na Koroškem, kjer bo pomagala pri odpravljanju posledic poplav. Med drugim bo gostinec, ki bi sicer kuhal na prireditvi, pripravil vsaj 300 obrokov.

Kot je povedala županja Kostela Nataša Turk, so se za odpoved prireditve odločili iz solidarnosti do ljudi, ki jim je nedavna vodna ujma poplavila domove. Sami namreč zelo dobro razumejo, kako se počutijo, saj so imeli v Kostelu tudi sami lani jeseni poplave.

Tako se je danes dopoldne v Črno na Koroškem odpravila ekipa iz občine, ki jo sestavljajo pripadniki Civilne zaščite, ožje občinsko vodstvo in gostinec, ki bi sicer kuhal na Tamburanje va Kostele. Slednji bo danes v Črni na Koroškem skuhal tople obroke za vsaj 300 domačinov, ki odpravljajo posledice poplav. Prostovoljci, ki prihajajo od drugod, naj bi si namreč malico prinesli s seboj, je povedala županja.

Vse tiste, ki bi danes in v torek obiskali odpovedano Tamburanje va Kostele, županja poziva, da svoj čas in energijo tudi sami po svojih zmožnostih usmerijo v pomoč prizadetim po poplavah, bodisi s fizično pomočjo prek organiziranih delovnih skupin bodisi s finančnimi donacijami.

V občini Kostel so si sicer lani jeseni sami dvakrat zapored soočili z obilnimi poplavami, ki so povzročile precej škode. Najnujnejše stvari so po besedah županje sanirali, medtem ko bo za temeljito sanacijo potrebna finančna pomoč države, na katero pa še vedno čakajo.

"Trenutno se dogovarjamo, da bi za sanacijo dela infrastrukture prejeli 1,7 milijona evrov, za kar čakamo podpis pogodbe. To nam bo nato omogočilo začetek sanacijskih del. Potrebna pa bo tudi sanacija hudourniških vodotokov, za kar še vedno čakamo pristojne iz državnih služb, sicer se nam lahko že v jeseni katastrofa ponovi," je opozorila.

