Pancar s Švedske z desetim mestom

14.8.2023 | 10:00

Pancar se po tehnični napaki iz kvalifikacij, ki mu je onemogočila boj za boljšo štartno pozicijo v nedeljskih vožnjah, razočaran vrača s Švedske.(Foto: AMZS)

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki za svetovno prvenstvo v švedski Uddevalli v razredu MXGP končal na desetem mestu, potem ko je bil deseti v prvi in peti v drugi vožnji. Zmagal je Švicar Jeremy Seewer. V razredu MX2 je bil slovenski dirkač Jan Pancar prav tako deseti.

Gajser je na Švedskem, ki je zanj po vrnitvi v karavano po poškodbi šele četrta dirka v sezoni 2023, v kvalifikacijah delo opravil odlično in si privozil drugo izhodišče za Špancem Jorgejem Pradom, vodilnim v SP. A start se mu včeraj ni najbolje posrečil, na težkem in razmočenem terenu je bil v uvodnih krogih na sedem in osmem mestu, po napaki sredi dirke pa je zdrsnil na 12. in se do konca prebil na rob deseterice.

V ospredju je bil najboljši Prado, ki je izkoristil napako zmagovalca zadnjih štirih dirk Francoza Romaina Febvra. Ta je prvo vožnjo končal na drugem mestu, tretji je bil lanski zmagovalec v Uddevalli Seewer.

Druga vožnja je bila za svetovnega prvaka boljša, po solidnem startu pa je vseskozi vozil na robu peterice, skupaj s še enim povratnikom po poškodbi, svetovnim prvakom iz leta 2021 Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

Na koncu je Gajser tudi končal na petem mestu, kar mu je skupno na dirki prineslo deseto mesto in 27 točk točk v SP.

V ospredju je v tej vožnji boj za zmago potekal med Seewerjem in Febvrom; Prado je to vožnjo odpeljal slabše in jo končal na šestem mestu za Gajserjem, tretji je bil Francoz Maxime Renaux.

Febvre, ki je dobil štiri dirke v nizu pred Švedsko, je tokrat po dveh drugih mestih v seštevku švedske VN ostal na drugem mestu s 44 točkami, zmago si je v Uddevalli s točko naskoka privozil Seewer, ki je tako ubranil lansko zmago. Tretjo stopničko na dirki si je privozil Prado.

A tudi nekoliko slabši nastop Španca v drugi vožnji ni bistveno spremenil razmerij moči v seštevku sezone. Še vedno ima približno sto točk naskoka, zdaj je pri 770, Febvre jih ima 672. Gajser ima 114 točk in je 19.

"Start je bil tu zelo pomemben. Prehitevanja so se dogajala le zaradi napak in žal sem jo naredil tudi jaz v prvi vožnji, napaka me je drago stala in deseto mesto je bilo največ, kar sem lahko iztržil. V drugi je bilo podobno, a mi je takoj v prvem krogu uspelo prehiteti nekaj tekmecev. Prišel sem do petega mesta, višje pa ni šlo. Ni bil ravno najboljši dan, še posebej zaradi dobre uvrstitve v kvalifikacijah, a to je bilo to," je za spletno stran svoje ekipe Honda dirko ocenil Gajser.

Drugi slovenski predstavnik na dirki, Dolenjec Jan Pancar, je v razredu MX2 v sobotnih kvalifikacijah po tehničnih težavah zasedel šele 17. mesto, tudi včeraj pa ga ni bilo v ospredju prve vožnje. Končal jo je na 12. mestu.

Malenkost bolje se je odrezal v drugi, ki jo je končal na desetem mestu, takšna pa je bila tudi uvrstitev v seštevku obeh voženj na dirki. To je dobil Nemec Simon Längenfelder, drugi je bil Belgijec Liam Everts, tretji pa Italijan Andrea Adamo, ki je ostal na prvem mestu v seštevku SP.

Zdaj ima 663 točk, Everts pa 583. Pancar je zdrsnil iz prve deseterice, po novem je z 293 točkami 11.

S Švedske se Pancar vrača razočaran: ''Sem razočaran. Kamen, ki mi je v kvalifikacijah prišel med verigo in zobnik, mi je zdrobil zobnik, zato sem bil skorajda zadnji. Čez noč je močno deževalo, zato je bila danes proga zelo blatna. Na taki podlagi je s štarti z zadnje pozicije težko priti v ospredje. V obeh vožnjah sem se boril in skušal prehiteti čim več tekmecev, čeprav je bilo prehitevanje zares zelo zahtevno. Najbolj sem razočaran, ker sem imel ves konec tedna dobro hitrost. Lahko bi bil med prvimi petemi. S to nesrečo v kvalifikacijah pa sem izgubil možnost, da bi se boril za najvišja mesta. A to je del tega športa in s tem se bo treba spoprijateljiti.''

Naslednja dirka bo že čez teden dni v nizozemskem Arnhemu.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Jeremy Seewer (Švi)... 10. Tim Gajser (Slo);

- 2. vožnja: 1. Jeremy Seewer (Švi), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Maxime Renaux (Fra) ... 5. Tim Gajser (Slo);

- skupno na dirki: 1. Jeremy Seewer (Švi) 45, 2. Romain Febvre (Fra) 44, 3. Jorge Prado (Špa) 40 ... 10. Tim Gajser (Slo) 27;

- SP skupno (15): 1. Jorge Prado (Špa) 770, 2. Romain Febvre (Fra) 672, 3. Jeremy Seewer (Švi) 603 ... 19. Tim Gajser (Slo) 114;

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Simon Längenfelder (Nem) 47, 2. Liam Everts (Bel) 42, 3. Andrea Adamo (Ita) 36 ... 10. Jan Pancar (Slo) 20;

- SP skupno (15): 1. Andrea Adamo (Ita) 663, 2. Liam Everts (Bel) 583, 3. Jago Geerts (Bel) 559 ... 11. Jan Pancar (Slo) 293

STA; M. K.