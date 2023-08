Prenovljen stadion - Šentjernejski športniki se veselijo

14.8.2023 | 18:50

Igrišče še v obnovi (Foto: L. M.)

Šentjernej - Čas šolskih počitnic so v Šentjerneju izkoristili za celovito prenovo športnega igrišča in stadiona ob Osnovni šoli Šentjernej. Gre za posodobitev precej dotrajanega osrednjega športnega objekta v šentjernejski občini, »ki ni bilo nikoli res celovito urejeno, vedno se je le nekaj delalo za sproti,« pove župan Jože Simončič. Športno igrišče so začeli graditi kmalu po leta 1980 zgrajeni novi šolski stavbi. Postopno so ga dograjevali in širili, zadnje prenove pa je bilo po podatkih Osnovne šole Šentjernej deležno leta 2000.

Posodobitev dotrajanega osrednjega športnega objekta v občini – Nogometno igrišče z umetno travo, atletska tartanska steza, razsvetljava za treninge tudi ponoči – Naložba vredna 800 tisoč evrov – Za športno dvorano razpis za izvajalca del

L. Markelj