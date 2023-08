Na strehi podjetja zagorelo ob vzdrževalnih delih; ob cesti gorelo seno (foto)

14.8.2023 | 07:00

Sinoči ob Poganški v Novem mestu (Foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 13.09 je na Tovarniški ulici v Krškem pri vzdrževalnih delih zagorelo na strehi proizvodnega objekta. Požar na površini 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Gorelo seno

Ob 20.00 je ob Poganški ulici v Novem mestu gorelo posušeno seno, ki je bilo zgrabljeno na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Danes in jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od danes od 7:30 do jutri (15. 8.) do 20:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.