Rekonstrukcija uvoza na parkirišče pred Gasilskim domom Sevnica

14.8.2023 | 12:00

Dograditev garaže Gasilskega doma Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Začela so se gradbena dela za dograditev garaže Gasilskega doma Sevnica in rekonstrukcijo uvoza na parkirišče pred gasilskim domom. V času izvedbe del bo dostop do parkirišča omejen. Obiskovalci prireditev in dogodkov v Kulturni dvorani Sevnica lahko za parkiranje uporabijo okoliška parkirišča, sporočajo s sevniške občine.

Rekonstrukcija uvoza na parkirišče se izvaja v sklopu del, ki bodo omogočila ustrezno parkiranje novega vozila za reševanje iz višin, ki bo dobavljeno v naslednjem letu. Trenutno poteka dograditev garaže za interventna vozila Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica.

Dela bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega septembra.

M. K.