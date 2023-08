Slaba izkušnja Novomeščana - Ostal ujet v parkirni hiši

13.8.2023 | 18:30

Dolenjska prestolnica ni izjema, zlasti v središču mesta je po obnovi mestnega jedra in spremenjenem prometnem režimu oz. zaprtju prometa skozi Glavni trg parkirišč manj. A tudi ko že najdeš tako želeno parkirno mesto, lahko pride do problema, npr. v parkirni hiši. Nanj opozarja starejši Novomeščan, ki je pred kratkim ostal ujet v novomeški parkirni hiši, čeprav je pošteno plačal parkirnino. Kako se je rešil? Kaj pravijo na občini?

Parkiranje je velik problem v sodobnem svetu. Ga ni večjega ali manjšega mesta, kjer bi bilo parkirišč dovolj, tudi pri nas, saj je avtomobilov vse več, navade ljudi pa so take, da bi se vsak najraje pripeljal kar do vrat trgovine, lokala, kina, podjetja itn.