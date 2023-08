Našli pogrešano Evo Predanič iz Loč Pri Dobovi

13.8.2023 | 08:05

Eva Predanič

Svojci pogrešajo 25-letno Evo Predanič iz Loč pri Dobovi. Nazadnje so jo videli v soboto, 12. avgusta, pozno popoldne, okoli 18. ure.

Visoka je 165 cm, ima rjave dolge lasje in je v petem mesecu nosečnosti.

Ob odhodu od doma je bila v rdeči obleki.

Obstaja možnost, da je na železniški postaji Dobova vstopila na vlak.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, na PU Novo mesto prosijo, da to sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 oziroma na tel. št. Policijske postaje Brežice, (07) 466 03 00.

Dodano ob 9.30:

Policisti preklicujejo iskanje 25-letne Eve Predanič iz Loč pri Dobovi, ki je bila pogrešana od sobote zvečer. Pogrešano so našli in se bo po zdravstveni oskrbi vrnila k domačim, so sporočili iz operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto.

M. K.