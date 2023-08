Ni gorelo - prižgan je bil semafor; dve iskalni akciji

13.8.2023 | 08:00

Pomoč vodnikov reševalnih psov je v iskalnih akcijah nepogrešljiva. (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.03 so na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, na strehi podjetja opazili rdečo svetlobo, kot bi kaj gorelo. Gasilci PGE Krško so vstopili v in na objekt in tako ugotovili, da je rdeča svetloba posledica semaforja, ki je ostal vklopljen v proizvodni hali. Ukrepanje torej na srečo ni bilo potrebno.

Pogrešani osebi

Ob 21.20 je na Cirniku, občina Brežice, potekala iskalna akcija za pogrešano osebo, v kateri so sodelovali policisti in vodniki psov ZRPS Dolenjska. Vodniki psov KZS so bili v pripravljenosti, njihova pomoč pa ni bila potrebna. Pogrešano osebo so namreč našli nepoškodovano.

Ob 22.25 je tudi v Ločah pri Dobovi, občina Brežice, potekala iskalna akcija za pogrešano osebo, ki pa je še niso našli.

Nesreča na Čatežu

Ob 22.38 sta na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi prepeljali v UC Brežice.

Tudi Bosanci na pomoč

Predstavnik PGE Krško je v petek in včeraj na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje sprejel po en konvoj vozil iz BiH in jih pospremil do Rečice ob Savinji, kjer nudijo pomoč prizatetim v neurju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 13. 8. 2023 od 7:30 do 10:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.