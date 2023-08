Jazzinty: H koreninam, k ljudski glasbi

13.8.2023 | 14:00

Med mentorji in nastopajočimi bo tudi letos z nagrado grammy ovenčani grški basist Panagiotis Andreou. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ljudska glasba v sodobni glasbeni preobleki bo rdeča nit letošnjega festivala in delavnic Jazzinty – Osrednji gost festivalskega dela bo pianist Bojan Z. – Tudi grammyjevec Panagiotis Andreou

V ponedeljek se bo v Novem mestu začel 23. festival in delavnice Jazzinty, ki se tokrat obrača h koreninam, k ljudski glasbi. Natančneje, k ljudski glasbi v sodobni preobleki in k ljudski glasbi kot temelju kreativnosti, ki je najpomembnejša značilnost. K ljudski glasbi se pogosto obrača tudi letošnji gost festivala Jazzinty Bojan Zulfikarpašić.

Bojan Zulfikarpašić je v Srbiji rojeni francoski pianist bosanskih korenin, ki je bil leta 2005 razglašen za najboljšega evropskega džezovskega glasbenika, francoska vlada mu je pred leti podelila tudi naslov viteza kulture in umetnosti, preden se je pri dvajsetih letih preselil v Francijo, pa je bil razglašen za najboljšega mladega džezovskega glasbenika v Jugoslaviji. Njegove skladbe, ki pogosto prestopajo mejo med džezom in klasično glasbo, imajo marsikdaj pridih ljudske glasbe, ritmično in tudi melodično. Nastopa pod umetniškim imenom Bojan Z. Na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine bo nastopil v četrtek ob 21. uri. Pred njim se bosta novomeškemu džezovskemu občinstvu predstavila pevka Dunja Bahtijarević in kitarist Luka Čapeta, ki se ukvarjata z reinterpretacijo pesmi bosanske tradicije sevdaha v različne sodobne zvrsti – od punka in džeza do klasične glasbe.

Koncertni program Jazzintyja se bo začel v ponedeljek z nastopom mehiške pevke, basistke, skladateljice, improvizatorke in multidisciplinarne umetnice Fuesante Mendez ter skupine Nine Virant Vire in Garda Nilsena. V torek se bodo na novomeškem odru predstavili dijaki ljubljanskega Konservatorija za glasbo in balet ter Kristijan Kranjčan s svojim projektom raziskovanja ljudske glasbe Zabučale gore. V sredo bo s svojim sestavom nastopil letošnji dobitnik nagrade jazzon Matic Štemberger, ki mu bo sledil še eden izmed vrhuncev festivala, nastop štirih mentorjev – skupaj bodo prvič in zadnjič nastopili brazilski virtuoz na kitari Pedro Martins, ameriški mojster sintetizatorjev Jason Lindner, izjemni švicarski bobnar Arthur Hnatek in grški virtuoz na bas kitari grammyjevec Panagiotis Andreou. V petek se bo s svojim projektom Drumbooty in skupino predstavil srbski bobnar Pedja Milutinović, za njim pa bo na oder stopila Zvezdana Novaković in predstavila svoj zadnji projekt Baba’n’Dica, zasedbo ene babe in dveh dedcev, ki reciklirajo ljudsko izročilo njihovih babic in dedkov v urbano turbulenco današnjega časa.

V soboto bo tradicionalna predstavitev udeležencev delavnic Jazzinty, vsakodnevnemu koncertnemu programu pa bodo sledili jam sessioni, ki bodo potekali v pravkar urejeni in za ta namen prvič odprti koncertni dvorani mladinskega kluba LokalPatriot.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

I. Vidmar