Dober duh kraja - Vsestranski Janez Perušič

12.8.2023 | 18:50

Zahvala dozdajšnjemu predsedniku

Butoraj - Krajevna skupnost (KS) Butoraj je ena izmed 14 v črnomaljski občini, ki ima, tak naziv so mu pripeli pred leti, tudi svojega župana, Janeza Perušiča. »Njegov mandat« se je začel leta 2010 (prej je bil štiri leta v nadzornem odboru in štiri leta član KS), poleg tega so ga lani šestič izvolili tudi za občinskega svetnika. V Športni zvezi Črnomelj je dejaven že od davnega leta 1993, ko je bila ustanovljena, prvih deset let kot član predsedstva, od leta 2003 pa je njen predsednik; šesti mandat mu poteče leta 2027.

Občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti – Športno zvezo Črnomelj vodi že dvajset let, do pred kratkim je bil tudi prvi mož domačega športnega društva – Priznanje za prostovoljno delo

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Glavonjić