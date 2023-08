Ob Kolpi poskusni brezplačni prevoz kopalcev

12.8.2023 | 12:00

Foto: arhiv DL

Vinica - Turistično društvo Damelj in Krajinski park Kolpa bosta za obiskovalce naravnega kopališča Damelj - Žagarjev mlin v ponedeljek in torek organizirala brezplačni prevoz od urejenega parkirišča pred vasjo do Kolpe in nazaj. Storitev je poskusna, želijo pa jo uveljaviti kot stalno, s čimer bi obrečni prostor razbremenili avtomobilov.

Kot so sporočili iz javnega zavoda Krajinski park Kolpa, bo prevoz potekal s kombiniranimi vozili od urejenega parkirišča pred vasjo Damelj do Kolpe in nazaj. Začeli bodo ob 11. uri, zaključek pa bo odvisen od zanimanja obiskovalcev.

"Storitev, ki bo zaenkrat poskusna, bo, če se bo obnesla, postala del stalne turistične ponudbe, saj želimo zaradi varovanja narave čim več vozil zadržati stran od Kolpe, obiskovalcem pa ponuditi čim več udobja," so zapisali.

Zadnje dni Kolpa zaradi visokega vodostaja in nizkih temperatur po njihovih navedbah ni bila primerna za plavanje, v prihodnjih dneh pa se bo temperatura vode po napovedih začela dvigovati.

Kopališče Damelj - Žagarjev mlin se nahaja pod vasjo Damelj med Vinico in Radenci. Ob njem so tudi turistične nastanitve in naravno plezališče.

M. K.