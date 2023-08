Pri Stranski vasi s ceste in na streho

12.8.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.32 je v bližini Stranske vasi pri Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenega pregledali na kraju, nadaljnje zdravniške oskrbe ni potreboval.

Ponekod voda spet pitna ...

Komunala Sevnica obvešča, da je ukrep prekuhavanja pitne vode na vodovodu Stagonce - Kancijan preklican.

... drugje jo je treba prekuhavati

Vse uporabnike pitne vode na vodovodu Cirje - Ledina obveščajo, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja v okviru notranjega nadzora NEPRIMERNA ZA PITJE. V vodi so prisotne bakterije fekalnega izvora, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica.

NAVODILO O PREKUHAVANJU VODE

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočajo, naj voda vre tri minute - tako se uničijo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste parazitov. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

M. K.