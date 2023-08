Pred tednom dni: ''Vse se je zgodilo le v eni noči, ko so se pogoji poklopili''; grozljiva statistika

Vodna stihija je naši regiji bolj ali manj prizanesla. Še najhuje je bilo na Brežiškem, tole so Loče pod vodo. (Foto: arhiv; L. Koršič)

Agencija RS za okolje (Arso) je pripravila poročilo za okolje o močnem neurju in uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele konec prejšnjega tedna.

»Temelji za katastrofo so bili položeni že več tednov prej,« je na družbenem omrežju X zapisal meteorolog na Arsu Blaž Šter. Julij je bil namreč nadpovprečno namočen, nalivi so si sledili kot po tekočem traku, nato pa se je fronta s hladnim višinskim zrakom spustila v Sredozemlje, »kar je bolj običajno za mesec september ali oktober, ko je v ozračju manj vlage«.

Vremenoslovci so v četrtek, 3. avgusta, opozorili na veliko možnost izrednih nalivov, ki prinašajo poplave. Žal so imeli prav. »Vse se je zgodilo le v eni noči, ko so se pogoji poklopili. Z okrepljenim jugozahodnikom nas je dosegla izjemna količina vlage nadpovprečno toplega Sredozemskega morja, obenem nas je pri tleh od severovzhoda že preplavil nekoliko hladnejši zrak,« piše Šter in dodaja, da se je začelo »večurno proženje nevihtnih celic nad alpsko-dinarsko pregrado.«

Padle so enormne količine dežja. »V manj kot 10 urah je na območju Polhograjskega hribovja padlo več kot 200 mm dežja. Več kot ga v povprečju pade v celem mesecu! Pas zelo močnih padavin je bil zaradi močnega jugozahodnika obsežen in je segel vse do Koroške, kjer ni padlo dosti manj, okoli 150 mm.«

Sledila je katastrofa, poplave in številni zemeljski plazovi, ki so v nekaterih predelih ljudem uničili hiše in povzročili ogromno škodo tudi v gospodarstvu in kmetijstvu.

Grozljiva statistika po poplavah: Uničenih 400 hiš, 8.000 evakuacij, s streh in dreves rešili več kot 200 ljudi

Po prvih, zelo grobih ocenah ministrstva za obrambo, je na prizadetih območjih več kot 400 hiš in objektov, ki so povsem neprimerni za bivanje ali uničenih.

Po trenutnih, še nepopolnih ocenah ministrstva za obrambo, je na vseh prizadetih območjih več kot 400 objektov, ki so popolnoma uničeni ali neprimerni za bivanje, jih ni več ali se skoraj ne vidi, da so kdaj stali. "To je zelo groba ocena, do natančne evidence seveda še nismo prišli," je ob današnjem podpisu donatorske pogodbe v Ljubljani izpostavil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Dodal je, da je stanje uničenih objektov slabo zlasti na Koroškem in v Zgornje Savinjski dolini.

Natančnega podatka, koliko ljudi je ostalo brez doma, na ministrstvu za obrambo še nimajo, je pa Medved izpostavil, da je bilo v času katastrofalnih poplav evakuiranih približno 8000 ljudi. Že prvi dan poplav sta slovenska vojska in policija v skrajno nevarnih razmerah s helikopterji rešila več kot 200 ljudi z dreves in streh, je dodal.

Kje bodo ti ljudje živeli?

Pred državo je zdaj izziv, da ljudem, ki so ostali brez domov, čim prej zagotovi dostojno streho nad glavo. V iskanje rešitev se je vključilo tudi veliko prebivalcev, ki ponujajo hiše in stanovanja in druge namestitvene kapacitete, "ravno zdaj teče akcija, da povežemo to ponudbo s potrebami na posameznih prizadetih območjih," je med drugim poudaril Medved. Kot je dejal, je ponudbe iz tega naslova iz ure v uro več, je pa treba preveriti tudi, pod kakšnimi pogoji ljudje ponujajo namestitvene objekte.

STA; M. K.