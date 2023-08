18-letnik brez vozniške v avtu s tujimi registrskimi tablicami; pijan trčil v pešca

11.8.2023 | 10:10

Zaradi napovedi lepega vremena se bodo mnogi odpravili v naravo in v gore. Veliko ljudi pa bo solidarno pomagalo pri odpravi posledic po poplavah. Zato policisti apelirajo na vse, da ste pri tem izredno previdni, da ne povzročate nepotrebnih nevarnosti, ki bi zahtevale posredovanje reševalnih služb ali policije, saj te službe opravljajo veliko dela na prizadetih območjih. Vsako dodatno, včasih zaradi malomarnega ravnanja celo nepotrebno reševanje ljudi, posledično pomeni, da je delovanje teh služb še dodatno oteženo. Na sliki ribniški gasilci pri pomoči na poplavljenih območjih (Foto: arhiv; PGE Ribnica)

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Rosalnicah včeraj nekaj po 13. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Seat cordoba. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčila v prometni znak, pihati ni hotela

Brežiški policisti so bili okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči na Pleteršnikovi ulici v Brežicah. Ugotovili so, da je 70-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v prometni znak. Povzročiteljici so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonila. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odvzela prednost mopedistu

Okoli 16. ure se je zgodila prometna nesreča v naselju Kočevje v Črnomlju. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je zanjo odgovorna 41-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 69-letnemu vozniku kolesa z motorjem. Mopedist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti so povzročiteljici zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Dva promila

Nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Trebnjega vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Trebanjski policisti so ga izsledili in ustavili. 55-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Prevolah na območju PP Dolenjske Toplice je nekdo skozi vrata vlomil v objekt. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

V Novem mestu je med 8. 8. in 10. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi garažna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Mihalovec, Mokrice, Loče, Sela pri Dobovi) izsledili in prijeli 100 državljanov Afganistana, 41 državljanov Maroka, 25 državljanov Pakistana, 14 državljanov Bangladeša, 14 državljanov Rusije, osem državljanov Šrilanke, šest državljanov Nepala, šest državljanov Indije, štiri državljane Turčije, tri državljane Alžirije in državljana Kameruna.

Pijan trčil v pešca

O prometni nesreči na našem območju poročajo tudi s PU Ljubljana. Nekaj pred 14. uro je na cesti med Krko in Grosupljem voznik zaradi prevelike hitrosti in vožnje preblizu robu trčil v pešca, ki je hodil ob robu vozišča. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0.79 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. V Metliki so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in v Brežicah pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.