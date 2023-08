Za nov dom družine Črpič; po neurju živijo v kontejnerju

11.8.2023 | 11:30

Hiša je uničena.

Družina zdaj biva v kontejnerjih, kmetije ne morejo in ne želijo zapustiti, saj morajo skrbeti za živali.

Artiče/Brežice - ''Da Slovenci znamo stopiti skupaj in biti človek človeku, še kako dokazujemo v zadnjem tednu, zato verjamemo, da nam bo uspelo zgraditi dom tudi prizadeti družini iz naše občine,'' so prepričani v Brežicah. V juliju so bili namreč tudi njihovi kraji tarča neviht, vetra in toče. 19. julija je družina Črpič s Trebeža pri Artičah zaradi vetra in podrtega drevesa ostala brez strehe nad glavo. Občina Brežice je, skupaj s Krajevno skupnostjo Artiče in Območnim združenjem Rdečega križa Brežice, začela akcijo izgradnje nadomestnega stanovanjskega objekta za Črpičeve.

V sredo, 19. julija, je v občini Brežice neurje z močnim vetrom povzročilo škodo na strehah stanovanjskih in gospodarskih objektih, podiralo in ruvalo je tudi drevesa. Petčlanski družini Črpič s Trebeža pri Artičah je veter podrl drevo na streho hiše in hišo uničilo do te mere, da bivanje v njej ni več mogoče, ravno tako ni možno popravilo oz. rekonstrukcija objekta. Občina Brežice je v sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje, Krajevno skupnostjo in Rdečim križem družini omogočila začasno bivanje v dveh kontejnerjih, saj družina doma ne more zapustiti zaradi potrebne redne dnevne skrbi za živali na kmetiji.

Župan Ivan Molan s sodelavkami se je včeraj sestal z očetom prizadete družine Darkom Črpičem, predsednico Krajevne skupnosti Artiče Darjo Germšek Predanič, podžupanjo Mojco Florjanič, občinsko svetnico in krajanko Artič Natašo Sagernik in sekretarko Območnega združenja Rdečega Križa Brežice Metko Jarkovič.

Na sestanku so ustanovili petčlanski organizacijski odbor za pomoč družini Črpič, ki bo koordiniral projekt gradnje hiše in skrbel za transparentnost prejetih donacij. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo Darko Črpič redno seznanjen s potekom dela in o aktivnostih projekta. Odbor sestavljajo Darja Germšek Predanič, vodja odbora (predstavnica sveta KS); Urška Klenovšek (predstavnica Občine Brežice); Nataša Sagernik (predstavnica občinskega sveta Brežice); Metka Jarkovič (predstavnica OZRK Brežice); in Aleš Vodeb (odgovoren za nadzor nad gradnjo).

DENAR ŽE ZBIRAJO

Območno združenje Rdečega križa Brežice je že začelo z zbiranjem sredstev. Za ta namen so v gospodinjstva na območju KS Artiče posredovali položnice, v naslednjih dneh pa bodo na krajane naslovili še dopis o skupni pomoči. Župan je zagotovil, da bo občina naredila vse za gradnjo potrebna dovoljenja, ker se zaveda nujnosti nadomestne gradnje na novi lokaciji, saj je ta zaradi daljnovoda na istem mestu nemogoča. Organizacijski odbor bo v naslednjih dneh pripravil časovni načrt aktivnosti, se odločil glede objekta in skladno s tem oblikoval popis potrebnega materiala, storitev in delovne sile - za vse to bodo v nadaljevanju zaprosili morebitne donatorje in prostovoljce. Denarna sredstva za namen gradnje se na Rdečem križu zbirajo na ločenem računu, ki je odprt namensko za družino Črpič.

Vsi, ki bi družini želeli pomagati z nakazilom sredstev, lahko to storite na TRR OZ RK Brežice Prešernova cesta 13 8250 Brežice pri NLB št: SI56 0237 3001 0819 504, sklic: SI00 760500-2023, namen nakazila: humanitarni prispevek za družino Črpič- neurje 2023, koda namena: CHAR.

Hkrati poteka tudi zbiranje materialnih sredstev za izgradnjo hiše, zato prosijo vse, ki bi lahko zagotovili potreben gradbeni material, stroje ali fizično pomoč, da se javijo vodji odbora in predsednici Krajevne skupnosti Artiče Darji Germšek Predanič na elektronski naslov darja.gpredanic@gmail.com.

''Hvala, ker pomagate. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo zgraditi streho nad glavo družini Črpič iz Trebeža,,'' sporočajo z brežiške občine.

M. K.

