Suhokranjci znova peš na Brezje; med pohodniki tudi žužemberški župan

10.8.2023 | 18:40

Od daleč prepoznavni

Suhokranjci so se že petnajstič odpravili peš na Brezje.

Marko Gliha je štartal kar bos.

Na čelu pohodnikov je bil žužemberški župan Jože Papež.

Žužemberk - Suhokranjci nadaljujejo tradicijo. Že petnajstič so se odpravili peš na Brezje, kjer se bodo v nedeljo dopoldan udeležili maše. Med pohodniki je bil tudi žužemberški župan Jože Papež, ki je bil pred leti med pobudniki tega podviga.

Ideja o pohodu do bazilike Marije Pomagaj se je pred leti razvila v Konjerejskem društvu Suha krajina, kajti nekateri člani so se do osrednjega slovenskega romarskega središča želeli odpraviti s konji. Ko so se pogovarjali, kako bi podvig uresničili, so prišli do zamisli, da bi se na Brezje odpravili kar peš. Kar deset let je nad pohodom bdel Papež, ki pa je pred leti organizacijsko palico predal Andreju Murnu iz Trebče vasi. »Sam sem zatrjeval, da sem s tem zaključil, a me ekipa vsako leto prepriča, da grem z njimi. Očitno se dobro počutijo v moji družbi,« je pred odhodom dejal Papež.

Vsakič je neko novo doživetje, približno 110 kilometrov dolga pot pa jih še dodatno poveže med sabo. »Zame osebno je to zelo dobra sprostitev in odklop od vseh obveznosti. Zbistrim si glavo in misli od hitrega tempa življenja. Ko se pogovarjamo, se vedno porodi kakšna dobra ideja. Že lani smo razmišljali, da bi s seboj vzeli vreče in spotoma pobrali smeti, pa se letos za to nismo odločili. Morda pa naslednje leto,« je še dodal Papež, ki se je skupaj z ostalimi točno ob 12. uri izpred žužemberškega gradu podal proti Brezju.

Marko Gliha je imel čevlje zavezane okoli rame, na pot pa se je podal kar bos. »Že četrtič štartam bos, vztrajal bom, dokler me podplati ne bodo začeli preveč boleti. Potem se bom obul, ker ne bi zdržal od konca,« je povedal. Na vprašanje, zakaj se udeležuje pohoda, je odgovoril, da je kot otrok velikokrat poslušal očeta, kako je 56-krat gnal vole v klavnico v Ljubljani. Marko si je zadal, da bo tudi sam nekajkrat poskušal prehoditi to traso. »Ko gremo peš na Brezje, gremo ravno mimo te klavnice. Očeta ujel ne bom, sem pa vsaj poskusil,« je odvrnil.

Prvič je bil med pohodniki Alojz Jakoš, ki se je odločil malo drugače preživeti dopust. »Že večkrat sem imel željo, da bi šel poleg, pa nikoli nisem našel časa. No, zdaj sem si ga končno le vzel. Pričakujem enkratno doživetje. Imam nove čevlje, ki pa še niso tako shojene, upam, da zaradi tega ne bom dobil žulje,« je dejal Jakoš.

Pohodniki bodo danes prepešačili do Grosuplja, jutri je cilj v Medvodah, tretji dan bodo prenočili v Podbrezju, v nedeljo pa jih bo do Brezja čakalo še nekaj kilometrov. Kjer koli se ustavijo, jih ljudje zelo lepo sprejmejo. Mnogi jim ob poti ponudijo kaj za pod zob in požirek hladne pijače. Ker vsi nosijo podobne majice, so hitro opazni.

Na Brezje so se iz Žužemberka podali: Jože Papež, Aleš Debeljak, Marko Gliha, Avguštin Smolič, Jože Hren, Rafel Vidmar, Boštjan Koler, Miha Drenšek, Alojz Jakoš, Jože Jarc. Martin Štravs in Gorazd Šiler pa sta jih spremljala z avtomobilom, če bi morda komu nenadoma postalo slabo. V kombiju sta imela tudi vodo, hrano in druge stvari.

Besedilo in fotografije: R. N.

