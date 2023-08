V delovni nesreči umrl 65-letni moški; 23-letnik zaspal in zletel z avtoceste (FOTO)

10.8.2023 | 12:40

Pri izvozu za Trebnje je včeraj popoldne z avtoceste zletel 23-letni voznik, na srečo je iz tehle razbitin izstopil le lažje poškodovan. (Foto: PGD Trebnje)

Poročali smo že, da se je včeraj popoldne pri Loki na območju Šentjerneja v delovni nesreči moški smrtno ponesrečil. Na Policijski upravi Novo mesto danes pojasnjujejo, da je po prvih ugotovitvah 65-letni moški peljal motokultivator s pripeto škropilnico po klancu navzgor. Ko je zapeljal izven kolovozne poti, je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo

Zaspal med vožnjo

Včeraj nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri izvozu za Trebnje. Voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Lažje poškodovanega 23-letnega voznika, ki naj bi med vožnjo zaradi utrujenosti zaspal, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine - gorivo in orodje

V Slovenski vasi je med 8. 8. in 9. 8. nekdo na parkirnem prostoru podjetja vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 200 litrov goriva.

Na delovišču v Novem mestu je med 8. 8. in 9. 8. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Turek prevažal Iračane

Policisti so na območju Dolenjega Kamenja kontrolirali voznika osebnega avtomobila registrskih oznak Črne gore. 55-letni državljan Turčije je prevažal pet državljanov Irana, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Turčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli Renault clio. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Prilipe, Mihalovec, Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Bukošek, Brežice) prijeli 94 državljanov Afganistana, 67 državljanov Maroka, 36 državljanov Bangladeša, 22 državljanov Pakistana, osem državljanov Sirije, sedem državljanov Rusije, šest državljanov Šrilanke, štiri državljane Turčije, tri državljane Kube, tri državljane Alžirije in državljana Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včerajh posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 244 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.