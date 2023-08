Evropski denar za Tončkov dom na Lisci

10.8.2023 | 10:20

Lisca (Foto: Bojan Kostevc)

Sevnica/Lisca - Občina Sevnica je za projekt Po Jurkovih poteh, s katerim je kandidirala za sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, dobila dobrih 214 tisoč evrov.

Na občini napovedujejo, da bo denar prispeval ''k izboljšanju turistične infrastrukture in k celovitemu razvoju tako turistične destinacije Lisca kakor tudi celotne turistične ponudbe občine.'' Lisca kot eden najvišjih vrhov v Posavju z bogato planinsko, turistično in športno tradicijo je namreč pomembna tako za pohodništvo, kolesarjenje, izletništvo, padalstvo, kakor tudi za ponudnike blaga in storitev, ki se vključujejo v ponudbo na Lisci.

Dodatno bodo uredili okolico Tončkovega doma in razvijali digitalne vsebine za interaktivno predstavitev Lisce ter dveh novih doživetij.

Projekt zajema zamenjavo obstoječe betonske plošče, ureditev odvodnjavanja ter osvetlitev terase, ekološki otok, zamenjavo ograj, ureditev stopnic in klančine za invalide, nov tobogan, vodno hiško, postajo za e-kolesa in druge manjše pripadajoče ureditve. Za potrebe najemnika bo postavljen nov nadstrešek.

Skupna vrednost projekta je sicer nekaj več kot 322 tisoč evrov brez DDV. Dela bodo začeli letos in jih dokončali prihodnje leto.

M. K.