Romska problematika - Pretep na kočevskem jezeru bo dobil sodni epilog

10.8.2023 | 11:30

Na plaži ga ni več.

Ob koncu julija se je na glavni plaži kočevskega jezera, ki je bila pred kratkim z novo brvjo, s pomoli in teraso obnovljena, se je v nočnih urah sprla skupina šestih oseb, pri tem pa je bila ena oseba lažje poškodovana. Policisti primer obravnavajo in nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka zaradi suma kaznivih dejanj groženj in lahke poškodbe. Zaradi varovanja osebnih podatkov niso razkrili podrobnosti in za katero skupino udeležencev v tem obračunu je šlo. Po naših informacijah so si v lase skočili lastnik manjšega lesenega objekta s hitro prehrano (občina ga je na razpisu izbrala kot najugodnejšega ponudnika), ki je obratoval poldrugi mesec, in skupina Romov. Po drugih navedbah pa naj bi bilo razmerje sprtih v tem obračunu nasprotno.

Lastnik objekta se je po poldrugem mesecu zaradi vandalizma in groženj umaknil – Razmere, ki terjajo večjo prisotnost policije, pravijo na kočevski občini – Oči uprte v predlog sprememb zakonodaje s področja socialne politike

M. Glavonjić