Gen obvladal ekstremne razmere na Savi; ''Izgradnja HE Mokrice bo ključna''

Razbremenilnik pri Racelandu je bil prvič v funkciji – Sava se je razlila po Vrbini. (Foto: Goran Rovan)

Tako so ublažili visokovodni val proti Brežicam, kjer pa z zamikanjem gradnje HE Mokrice poplavno najbolj ogrožena območja še vedno ostajajo delno ali popolnoma nezaščitena, opozarjajo na občini in v HESS. (Foto: Goran Rovan)

Krško - Skupina Gen se je minuli konec tedna soočila z ekstremnimi razmerami na reki Savi. Potem ko so hidroelektrarne (HE), z izjemo dveh v zgornjem toku, v petek postopoma zaustavili, so od ponedeljka spet vse v obratovanju. Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je ves čas delovala stabilno in s polno močjo, so zapisali.

Ekipe operaterjev HE so v pričakovanju visokovodnega vala izvajale predpisane ukrepe za pripravo bazenov na njegov prehod in sinhrono prevajanje vode. "Količine so bile ekstremne, saj je od 4. do 7. avgusta po spodnji Savi steklo približno 700 milijonov kubičnih metrov vode, kar je desetina povprečnega letnega odtoka," so ponazorili. V primerjavi z letom 1990, ko so kraje v občini Sevnica in Krško prizadele hude poplave, je bil pretok Save tokrat še za okoli 10 odstotkov višji, so dodali.

Dodatne težave je po njihovih navedbah povzročala ogromna količina plavja, mulja in drugih nečistoč, zato so v Neku v petek zjutraj vključili hladilne stolpe s polno zmogljivostjo. Medtem so prvič od izgradnje aktivirali visokovodni razbremenilnik pretočne akumulacije HE Brežice, ki je s polnjenjem retenzijskih površin na območju Vrbine pomagal ublažiti visokovodni val proti Brežicam.

"Ustrezno omejevanje učinka poplavnega vala je omogočilo uspešno evakuacijo ljudi v kampu Šobec in pomagalo vzdrževati stabilnejše razmere v Medvodah, kjer je Sora presegla vse doslej zabeležene dotoke. S pravočasnim znižanjem nivoja vode v bazenu HE Vrhovo in protipoplavno zaščito je bilo v Radečah stanje stabilno, do poplav ni prišlo. Zaradi protipoplavne zaščite v sklopu izgradnje HE na spodnji Savi visoke vode v občinah Sevnica in Krško niso pustile večjih posledic. Drugače je bilo v občini Brežice, kjer z zamikanjem gradnje HE Mokrice poplavno najbolj ogrožena območja še vedno ostajajo delno ali popolnoma nezaščitena," so povzeli.

Po njihovem se je ob tokratnih dogodkih izkazalo, da so delovanje verige HE in ukrepi protipoplavne zaščite učinkoviti. "Glede na te izkušnje je za protipoplavno varnost območij pod HE Brežice izgradnja HE Mokrice ključna," so poudarili. Verižna povezanost pretočnih akumulacij s svojo obliko in velikostjo namreč omogoča obvladovanje visokih voda in uravnava nivoje podtalnice.

Medtem je bila proizvodnja in oskrba z električno energijo vseskozi varna in zanesljiva, so zatrdili. Termoelektrarna Brestanica (Teb) se je odzvala na takojšnjo potrebo po vključitvi v sistem. V pripravah na povišane pretoke so opravili predhodna testiranja opreme in v soboto zvečer uspešno zagotovili rezervno moč elektroenergetskemu sistemu. Teb je proizvedla tudi del manjkajoče električne energije za skupino, preostali del pa je skupina priskrbela z nakupi na trgu.

