FOTO: Ponoči strela udarila v hišo

10.8.2023 | 07:00

Posledice udara strele; več fotografij spodaj v fotogaleriji (Foto: PGD Veliki Gaber)

Ponoči ob 1.47 je v Dobravici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, zaradi udara strele v stanovanjsko hišo zagorelo ostrešje. Pred prihodom gasilcev so domači požar pogasili. Gasilci PGD Veliki Gaber, Trebnje, Zagorica, Log in Sela Šumberk so zavarovali kraj dogodka in s termovizijsko kamero znotraj objekta ter z avto lestvijo zunaj objekta pregledali ostrešje. Strela je poškodovala celotno kritino stanovanjske hiše. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko.

Gorelo na AC

Ob 20.48 je pri naselju Vihre, na avtocesti v smeri Drnovo-Čatež ob Savi, občina Krško, na odstavnem pasu gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zajel motorni del vozila ob pomoči mimo vozečega voznika tovornjaka pogasili in odklopili baterijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTIL. NAPRAVA ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. SUHADOL 1977.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 11:00 in 14:30 na območju TP Čistilna Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Podsremič nizkonapetostno omrežje Trubarjeva ulica predvidoma med 9. in 13. uro ter na območju TP Krško Erjavčeva med 13. in 15. uro.

M. K.

Galerija