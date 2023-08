Smrt pod traktorjem

9.8.2023 | 18:20

Danes ob 14.40 se je v naselju Loka, občina Šentjernej, prevrnil traktor s priključkom in pod sabo pokopal voznika. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, s tehničnim posegom dvignili vozilo in izvlekli mrtvo osebo ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju potrdili smrt voznika.

Nesreča na avtocestnem priključku

Ob 15.42 je pri naselju Breza, občina Trebnje, na avtocestnem priključku Trebnje zahod, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ter pomagali policiji in avto vleki pri nakladanju vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so voznika na kraju oskrbeli in ga odpeljali v SB Novo mesto.

Z gasilci in policisti v stanovanje

Ob 15.11 so v Cankarjevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti lastnika in policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Kadilo se je iz elektro omarice

Ob 16.47 se je v ulici Staro sejmišče v Šentjerneju kadilo iz elektro omarice na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega delavca elektro podjetja.

