Eno srce, ena Slovenija: Denis Avdić s prijatelji skupaj za žrtve poplav

9.8.2023 | 10:30

Gostoval je med drugim že poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Prispel je tudi Damijan Škerget iz slovenske vojske.

Fotografije: Darja Štravs Tisu

Slovenske radijske postaje so združile moči za dober namen, za pomoč Sloveniji po obsežnih poplavah. V živo tu.



Ekipa Denis Avdić Showa na Radiu 1 se je skupaj z ostalimi sodelavci vrnila z dopusta in skupaj z radijskimi postajami Radio 1 80ta, Radio Antena, Radio Bob, Radio Kranj, Radio Maxi, Radio Triglav in Radio Robin pripravila 12-urni dobrodelni maraton Eno srce, ena Slovenija.

Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak danes od 6. pa vse do 18. ure pomagajo zbirati denarna sredstva za prizadete v katastrofalnih poplavah. V studiu se jim bodo pridružili številni gosti, strokovnjaki, ki bodo govorili o poplavah in kako dalje in znani Slovenci, ki bodo poskrbeli za čudovito glasbo. Slišali pa bomo tudi izjemno težke zgodbe poslušalcev, ki jim je vodna ujma skoraj uničila življenja in resnično potrebujejo našo pomoč, da se bodo lahko znova postavili na noge.

»Razumemo vse tiste, ki ne morete pomagati, ki ste že pomagali v dobrodelnem maratonu decembra. Razumemo tudi, da je veliko pričakovati še en čudež. V zadnjih letih vsaka dobrodelna akcija prinaša milijon ali več. V zadnjem času se zelo poudarja to, da smo enotni, da stopimo skupaj. Tukaj gre za eno največjih katastrof v samostojni Sloveniji in tudi jaz bom rekel, stopimo skupaj, naredimo kar lahko. Kljub velikemu številu ljudi, ki potrebujejo pomoč, nas je še vedno veliko takih, ki smo res imeli srečo in nimamo težav. Dajmo to, da jih nimamo, potrditi tako, da pošljemo sms POMAGAM5 na 1919,« je dejal Denis Avdić.

Do zdaj so se v studiu zvrstili že poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, Damijan Škerget iz slovenske vojske, ki je pomagal iz helikopterja reševati ljudi na poplavljenih območjih in jih zvleči na varno, ter Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste – Polje.

Prihajajo pa še glasbeni gostje Dejan Dogaja, Žan Serčič, Nina Pušlar, Pepel in kri, Slavko Ivančič, Maraaya in BQL. Spremljajte Eno srce, ena Slovenija tudi na spletni strani in na socialnih omrežjih omenjenih radijskih postaj.

M. K.

