Slovenija trpi, a se najdejo takšni, ki to izkoriščajo - tatovi in lažni dobrodelneži

9.8.2023 | 12:20

Na prizadetih območjih so prisotni tudi policisti in nadzirajo vsako sumljivo dogajanje. (Foto: PU Ljubljana)

Z dvorišča stanovanjske hiše na Otočcu je v noči na torek nekdo ukradel kolo z motorjem APN4, električni moped in otroško kolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Ribnica, Dvorce, Brežice) prijeli 110 državljanov Afganistana, 33 državljanov Maroka, 15 državljanov Pakistana, devet državljanov Iraka, pet državljanov Rusije, pet državljanov Indije, štiri državljane Sierra Leone, štiri državljane Sirije, dva državljana Šrilanke, državljana Konga, državljana Turčije in državljana Ugande.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 195 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, ropa, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

Kot smo že zjutraj ob pregledu poročanja centrov za obveščanje ugotavljali, na našem območju ta čas prav veliko dela za reševalne službe in policiste na srečo ni. Vse sile in moči tudi naša regija usmerja tja, kjer so ljudje po poplavah najbolj prizadeti.

Njihovo strahotno stisko pa nekateri izkoriščajo ...

Ljudje morali zapustiti poplavljene domove, medtem jih plenijo tatovi

Policija tako opozarja, da v času, ko so morali številni ljudje zapustiti svoje domove, to situacijo izkoriščajo zlikovci.

Po družbenih omrežjih se širijo žalostne fotografije, ko ljudje mukoma pred hišami sušijo premočeno pohištvo in ostalo premoženje - pa jih marsikje morajo prekrivati s ponjavami, da jih skrijejo nezaželenim očem, saj so na terenu že zaznali nepridiprave, ki si ogledujejo morebiti plen ...

Veliko premoženja je ob nedavni naravni katastrofi ostalo nezaščitenega, česar se dobro zavedajo tatovi: "Policisti so na območjih poplav zaznali osebe, ki so ustvarjale sum, da bodo tam izvrševale kazniva dejanja," so opozorili policisti.

Pa ne samo to, "pričakujemo lahko, da bodo stisko prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih poskušali izkoristiti tudi razni goljufi, ki se običajno predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje," so posvarili.

Kvazi dobrodelneži

Poleg tega je po navedbah policije pričakovati še, da bodo različni goljufi po domovih v imenu humanitarnosti pobirali denarna sredstva in da se bodo na spletu pojavili lažni profili, ki bodo ljudi pozivali k darovanju denarja za pomoč pri okrevanju po poplavah. "Svetujemo, da se tisti, ki želijo donirati, obrnejo na uradne institucije in organe s predhodno preveritvijo obstoja imetništva bančnih računov pri teh ustanovah. Prav tako odsvetujemo kakršna koli nakazila ali predajo denarja neznanim fizičnim osebam," so svetovali.

M. K.