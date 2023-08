Dolenjski gasilci zopet na pomoč na Koroško; danes brez elektrike

9.8.2023 | 07:00

Druga izmena posredovanja belokranjske regije po ujmi na Koroškem se je včeraj srečno in brez poškodb vrnila domov iz Prevalj. Takšnih zgodb in fotografij je na družabnih omrežjih nešteto ... (Foto: PGD Podzemelj)

Dolenjski gasilci so danes zjutraj zopet (že drugič) odrinili na pomoč od poplav prizadetim prebivalcem Koroške. Na pot je krenilo 150 gasilcev s 37. vozili iz gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje in Šentjernej.

Nadaljuje se torej veriga solidarnosti, o kateri smo že poročali in ki ji bomo priča še dolgo ...

Kako prav je torej, da se tu, pri nas doma, v tem času dogaja čim manj nesreč, da torej ni nujna pomoč gasilcev, ki jih drugje potrebujejo veliko bolj. Čeprav jih seveda v vseh krajih ostaja dovolj, da pomagajo, če je treba.

Pa vendar - včeraj popoldne in minulo noč regijska centra za obveščanje nista zabeležila niti enega klica na pomoč.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE, na izvodu GOLEK;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTIL. NAPRAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE, izvod 2. NAD TP DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE 1973;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROD, TP MBO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOKO, TP TEHTNICA GLOBOKO in TP HUDEJE KOLMAN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Blanca, nizkonapetostno omrežje Trgovina, Blanca levo med 8. in 14. uro; na območju TP Krajna Brda, nizkonapetostno omrežje Pisana Reber med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Artiče med 8.30 in 11. 30 uro.

M. K.