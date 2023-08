Umetniki znova ustvarjajo na Dvorskih likovnih dnevih

8.8.2023 | 18:40

Janez Štros in Milena Gregorčič sta redna udeleženca Dvorskih likovnih dni. Ob njima (skrajno desno) gostitelj Rok Rezelj.

Dvor - Družina Rezelj že dvanajstič pripravlja Dvorske likovne dneve, na katerih od ponedeljka gostijo pet tujih in devet v Sloveniji delujočih likovnikov. Nastala dela bodo razstavili v petek pod kozolcem na njihovi domačiji; strokovno oceno bo podala likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šanj, ki že več let strokovno spremlja to likovno srečanje.

»Namen Dvorskih likovnih dni je promocija kulturnih in naravnih znamenitosti Suhe krajine ter popestritev kulturnega utripa v kraju,« poudari Rok Rezelj, ki z družino že vrsto let gosti pisano druščino umetnikov, čeprav to ni ne preprosto ne poceni. Rezljevi namreč Dvorske likovne dneve organizirajo sami brez kakršne koli institucionalne podpore; sami poskrbijo za prebivanje in prehrano udeležencev, pa tudi za vse druge stroške. Umetniki se tako lahko povsem prepustijo ustvarjanju. »Že od nekdaj smo bili naklonjeni umetnosti. Spomnim se, da smo kupovali likovna dela. Oče in mama pa sta tudi nam privzgojila čut za umetnost,« še doda Rok, ki je vesel, da so Dvorski likovni dnevi postali tradicionalen dogodek.

Že od začetka se jih udeležuje Milena Gregorčič, ki ima po mami suhokranjske korenine in je bila v mladosti večkrat na počitnicah na Dvoru. »Ta prostor tukaj ob Krki mi zelo ustreza. Ko grem na takšno likovno kolonijo, čeprav že imam koncept v glavi, kaj želim narisati, običajno dobim neki nov impulz. Spodaj sem videla razklan štor, lesene špičke pa so me spominjale na stolpnice v velikem mestu. Tega ne vidiš v domačem ateljeju,« je povedala.

Redni udeleženec slikarske kolonije na Dvoru je tudi Janez Štros, eden redkih slovenskih slikarjev, ki je razstavljal v pariškem Louvru. »Tukaj se počutim zelo domače. Tudi med letom se ustavim pri Rezljevih. Kar nekaj slikarskih taborov imam že za seboj, ampak tako kot tukaj za umetnike ne skrbijo nikjer v Sloveniji. Pa ne da bi zdaj želel ali hotel nekomu pihati na dušo, tako pač je. Vsa Dolenjska je lahko ponosna na to družino,« je poudaril Štros, ki prihaja iz Kranja.

V idiličnem okolju ob Krki letos ustvarjajo tudi: Katja Bednarik Sudec, Matjaž Duh, Istvan Balind (Madžarska), Peter Ciuha, Andrejka Čufer, Vlado Goreski (Severna Makedonija), Jožica Medle, Željko Mucko (Hrvaška), Primož Pugelj, Joanna Zajac Slapničar (Poljska), Huiquin Wang (Kitajska, Slovenija) in Otton Zajec.

»Skupina je zelo pestra. Vsak ima izoblikovano svojo poetiko in neguje neke svoje motive, vsi pa so pokazali tudi izjemno subtilnost in odprtost do tega prostora in časa. Tukaj so začela nastajati dela, ki v nekem drugem okolju ne bi,« pravi likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Po njenih besedah so Dvorski likovni dnevi za avtorje, ki po večini ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna popestritev in nova, dodatna ustvarjalna spodbuda.

Umetniki Rezljevim vsako leto podarijo po eno ustvarjeno delo. Ta so razstavljena v Galeriji Dvorskih likovnih dni, ki so jo pred šestimi leti odprli v nekdanjih prostorih pošte na Dvoru.

besedilo in fotografije: R. N.

