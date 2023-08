Huda delovna nesreča - na vzdrževalca padel transportni trak

8.8.2023 | 14:10

Včeraj okoli 13.30 se je zgodila nesreča pri delu v podjetju v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo med vzdrževalnimi deli, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. 43-letni delavec je čistil transportni trak, ki se je odtrgal in padel nanj. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preiskujejo, o nesreči je bil obveščen tudi pristojni inšpektor za delo. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

S promilom alkohola v brežino in prometni znak

Okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča v Podgračenem. 30-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino ter v prometni znak. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1.320 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjene kršitve vozniku motornega vozila izreče tudi 19 kazenskih točk.

Pijan in brez vozniške

Trebanjski policisti so v minuli noči v Mokronogu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila ter med postopkom ugotovili, da 56-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Velikem Podlogu na območju PP Krško so med 3. 8. in 7. 8. neznanci z njive izkopali in odpeljali okoli 300 kg krompirja.

V Novem mestu je med 6. 8. in 7. 8. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, našel in ukradel je nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

V minuli noči je v okolici Dolenjskih Toplic nekdo poskušal vlomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Ne nasedajte goljufom in ne spuščajte neznancev v svoje domove!

V Novem mestu so se včeraj dopoldne na dvorišče stanovanjske hiše pripeljali neznanci. Pod pretvezo, da so delavci telekomunikacijskega podjetja, jim je starejša stanovalka omogočila, da so vstopili v hišo. Eden jo je s pogovorom zamotil, ostali pa so pregledali prostore in našli ter ukradli denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Kot smo že večkrat zapisali, so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in kradejo, kar se jim zdi vrednega. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Občanom zato na PU Novo mesto svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Dva tihotapca, veliko tujcev

Policisti so na avtocestnem postajališču Zaloke kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih oznak. 23-letni državljan Kosova je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Na območju Mosteca so ustavili osebni avtomobil znamke Kia ceed nemških registrskih oznak. Državljan Iraka je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije. Državljanu Kosova in državljanu Iraka so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Mali Obrež, Brežice, Slovenska vas) prijeli 93 državljanov Afganistana, 21 državljanov Pakistana, 15 državljanov Maroka, 13 državljanov Sirije, 11 državljanov Konga, devet državljanov Iraka, devet državljanov Rusije, pet državljanov Šrilanke, dva državljana Indije, državljana Tunizije, državljana Bangladeša, državljana Irana in državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

