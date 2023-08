Na avtocesti gorel avto; zaradi toče niso posredovali

8.8.2023 | 07:00

Včeraj od toče pobeljena cesta Novo mesto - Mirna Peč (Zajem zaslonske slike; FB PKD)

Toča v Novem mestu (Zajem zaslonske slike N. Z.)

Če je v delih Slovenije, ki so jih v zadnjih dnevih najhuje prizadele ujme, vreme včeraj naklonilo vsaj toliko miru, da so se lahko prebivalci posvetili odpravljanju posledic, ne da bi s strahom znova zrli v nebo, pa se je nestanovitno vreme nadaljevalo. Meteorologi so napovedali, da bodo popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte in niso se zmotili. V popoldanskem času so se namreč nevihte, ki so jih ponekod spremljali močnejši nalivi, pojavile na Dolenjskem, pri čemer so posebej hudi nalivi, tudi s točo, zajeli občini Trebnje in Novo mesto (spodaj v video zapisu N. Zupan). Kar precej je toča pobelila določena območja, vendar s centra za obveščanje ni poročil o morebitnih posredovanjih gasilcev ali drugih dežurnih služb.

Na AC gorel avto

Sinoči ob 19.12 je na avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod v smeri Ljubljane, občina Mirna Peč, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, goreče vozilo pogasili, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter oprali cestišče. Na kraju je bil tudi delavec DARS.

Na delu pirotehnika

Ob 19.43 je v bližini učne poti ob gradu Višnja Gora v občini Ivančna Gorica občan našel nevarni ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS sta zavarovala kraj najdbe in iz obdobja vojne najdene topovski granati kalibra 47 milimetrov, italijanske izdelave, in eksplozivno granato kalibra 20 milimetrov, nemške izdelave, uničila v bližnjem gozdu.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas, Stranska vas, Dolga vas ter ulice Trške njive, Nad Miklavžem, Breg, ter Grajski trg 51, 52 v občini Žužemberk, da je zaradi povišane vrednosti motnosti vodnega vira Globočec potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 13:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 7.LAMUTOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 9:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA 1969;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.