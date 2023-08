Aplikacija za pomoč - kaj ljudje najbolj potrebujejo?

8.8.2023 | 08:20

Poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk (na sredini) in poveljnik civilne zaščite v občini Cerknica Matjaž Knap (desno) (Foto: M24)

Zaživela je posebna spletna aplikacija Poplave 2023, prek katere lahko ponudniki prizadetim na poplavnih območjih ponudijo svojo pomoč. Aplikacija omogoča civilni zaščiti, da ponujeno pomoč usmeri na pravo lokacijo ob pravem času. Dostopna je na spletni povezavi poplave2023.urszr.si, in sicer prek računalnikov in mobilnih naprav.

Svojo pripravljenost pomagati je doslej izrazilo že več kot 10.000 ljudi, številka pa raste iz minute v minuto. Trenutno uprava za zaščito in reševanje povprašuje zlasti po storitvah in materialu za popravilo objektov, cest in druge infrastrukture.

Na seznamu storitev, po katerih povprašujejo, so še slikopleskarska dela, parketarstvo oziroma polaganje talnih oblog, zidarstvo, postavljanje montažnih sten, krovstvo, tesarstvo, fasaderstvo, mizarstvo, kovinarstvo, pa tudi ključavničarstvo in varovanje premoženja prizadetih območij ter storitev snemanja z dronom. Potrebe se pojavljajo po postavljanju WC kabin.

Pri gradbenih in mehanskih delih potrebujejo tako delavce kot vodje operative, tehnike in inženirje. Potrebujejo tudi strokovno pomoč geologov, strokovnjakov za oceno varnosti mostov.

Pomoč potrebujejo osebe s posebnimi potrebami, prav tako povprašujejo po pomoči na kmetiji.

Na prizadetih območjih potrebujejo material za gradnjo, gorivo, kmetijsko in gozdarsko opremo, stroje in orodja, zaščitno delovno opremo in material za pomoč kmetom. Ponudnik pomoči lahko material odda ali posodi.

Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina.

"V tej fazi je pomembno, da s to pomočjo odpiramo ceste, renoviramo hiše, odvažamo material," je nabor potreb, ki bo dopolnjeval oziroma spreminjal glede na razmere, strnil Sandi Curk s Civilne zaščite.

Med drugim poziva zlasti obrtnike in podjetnike, da bi svoje ekipe za denimo dva dni poslali na prizadeta območja, da bi bile tam "samozadostne in bi se takoj lahko vklopile v delo na terenu".

Ponujeno pomoč bodo sproti pregledovali in potrjevali, potrditve regijskih štabov pričakuje Curk v nekaj urah. Ponudnik bo nato dobil na elektronsko pošto delovni nalog z informacijami, kdaj in kam naj dostavi pomoč, oziroma koga naj kontaktira. Prav tako bo civilna zaščita poskrbela za dostop prostovoljcev in materiala do krajev, ki so sicer težje dostopni.

"Danes se trudimo, da bi pomoč v te kraje prišla hitro, a vse poti še niso odprte," opozarja Curk.

Ob tem dodaja, da je že v prvih dveh urah delovanja aplikacije prek nje ponudilo pomoč okoli 1200 posameznikov in skupin. "Največji heroji so državljani," pravi in se vsem zahvaljuje za pripravljenost pomagati.

Predstavili so jo včeraj

Aplikacijo je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, ki je izpostavil, da je "pomoč pomembna, a mora biti ciljno usmerjena, koordinirana ter posredovana organizirano". Curk je glede na razmere na prizadetih območjih v tej fazi k pomoči pozval predvsem obrtnike in podjetnike. "Danes je trenutek, ko moramo očistiti hiše, popraviti poti, ogreti hiše, šele nato prihaja bela tehnika," je ponazoril.

V aplikaciji bo tudi seznam artiklov, ki jih potrebujejo ljudje na prizadetih območjih. Seznam se bo dnevno lahko spreminjal glede na potrebe s terena. Uporabnik bo tako po prijavi na seznamu označil artikle, ki jih lahko ponudi, bodisi odda bodisi posodi. Nato bo dobil potrditev, da je njegova ponudba sprejeta, v dnevu ali dveh pa tudi informacijo, kje to pomoč potrebujejo oziroma kam točno naj jo usmeri.

"Prizadeti naj svoje potrebe prijavijo občinskemu štabu civilne zaščite, ta bo posredoval to regijskemu štabu, mi pa bomo dobili združene informacije o tem, kje potrebujejo kaj," je dejal Curk. Ob tem je dejal, da je pomembna tudi koordinacija na terenu, torej da nekdo pomoč na terenu počaka in jo usmeri.

Spletna aplikacija že deluje, je pa Curk dejal, da pričakujejo v začetku nekaj motenj, zato uporabnike prosi za razumevanje. "Skupaj bomo zmagali," je bil optimističen.

Direktor podjetja EkoKnap, ki je pripravilo aplikacijo, sicer pa poveljnik civilne zaščite v občini Cerknica Matjaž Knap, je dodal, da bo aplikacija nudila dvonivojsko zaščito, uporabniki bodo morali ob prijavi vnesti svoj elektronski naslov, telefonsko številko in številko pošte. "Slednja je zelo pomembna pri nadaljnji obdelavi, da bo ta pomoč prišla na pravo lokacijo oziroma da se bo zbrala na pravi lokaciji," je še dodal.

Na prizadetih območjih sicer nekateri prostovoljci že pomagajo, med njimi je veliko prostovoljnih gasilcev, krajani si pomagajo tudi med seboj.

STA; M. K.