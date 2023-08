Deželna banka v Škocjanu - Bodo še naprej plačevali zanjo?

8.8.2023 | 12:20

Škocjanski svetniki med razpravo o banki na zadnji seji (od leve proti desni): Janez Lekše, Ana Colnar, Matej Hočevar in Rajko Zakšek (Foto: L. M.)

Škocjan - Škocjanski svetniki so po enoletnem sofinanciranju bančne poslovalnice Deželne banke v Škocjanu iz občinskega proračuna v dilemi: naj jo denarno podpirajo še eno leto ali ne. Brez zagotovil, da bo tu ostala vsaj pet let in ponujala še dodatne usluge uporabnikom, verjetno ne bo šlo.

Od lanskega marca v Škocjanu spet deluje Deželna banka – Občina jo je leto dni sofinancirala z dobrimi 32.500 evri – Banka si še želi finančno podporo, a svetniki so skeptični – Bodo uspešni pri pogajanjih? – Banka ostaja skrivnostna

L. Markelj