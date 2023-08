Dobrodelni maraton radijskih postaj: Eno srce, ena Slovenija z Avdićem in prijatelji

7.8.2023 | 16:30

Na Radiu 1 bodo ponovno pomagali tistim v stiski. (Foto: Radio 1)

Kar tri tedne pred napovedano podopustniško vrnitvijo se je na Radio 1 vrnil najbolj poslušani jutranji program v Sloveniji, Denis Avdić Show.

Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so zaradi katastrofalnih poplav v Sloveniji začutili, da je prav, da se vrnejo nazaj pred mikrofon, saj lahko tako pomagajo prizadetim sorojakom, ki jim je vodna ujma uničila skoraj vse. Na pobudo poslušalcev bodo še ta teden stopili skupaj za dober namen in pripravili prav posebni dobrodelni dogodek.

Maratonsko oddajanje Denis Avdić Showa bo v sredo 9. avgusta, od 6. do 18. ure na frekvencah Radio 1, Radio 1 80ta, Radio Antena, Radio Bob, Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Robin in Radio Maxi. Denisu Avdiću in ekipi se bodo v dvanajstih urah pridružili številni gosti, slišali bomo težke zgodbe ljudi, ki so ostali brez vsega in potrebujejo našo pomoč.

Naj se dobro vrne z dobrim!

»Prepričan sem, da je med poslušalci mnogo takšnih, ki se odzovete na decembrski dobrodelni maraton za družine v stiski in na akcijo Deželak Junak, ko zbiramo denar za počitnice otrok. Zdaj je čas, da se dobro vrne z dobrim, to sredo bomo mi z vami od šestih do šestih, z enim samim namenom. Da zberemo čim več pomoči za tiste, ki jo v tem trenutku potrebujejo. Številko že poznate, POMAGAM5 na 1919. Ne prosimo nemogoče, vsak naj pomaga po svojih zmožnostih. Predstavljate si eno pijačo manj na dopustu.. Toliko je vredno eno ali dve sporočili POMAGAM5 na 1919. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena izključno žrtvam poplav,« je Slovenijo nagovoril Denis Avdić.

Kdo so tisti, ki najbolj potrebujejo pomoč, pa jim sporočite na poplave@radio.si.

Če ste to vi, ali če poznate koga, ki je v poplavah utrpel škodo jim javite čimprej.

Isti naslov velja, če je kdo pripravljen na večjo donacijo.

Radijci tudi tokrat verjamejo, da Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno in pomagati ljudem v stiskah, zato spremljajte dobrodelni maraton, v sredo, 9. avgusta, od 6. do 18. ure, v živo tudi na njihovi spletni strani in na socialnih omrežjih vseh omenjenih radijskih postaj.

M. K.