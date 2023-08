V Temenici umrl 35-letni domačin

7.8.2023 | 10:45

Pri Pavlenčevih pri Mirni Peči ob narasli Temenici (Fotografije: D. K.)

Z narasle Temenice pogled proti mirnopeški cerkvi

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči okoli 21. ure obveščeni, da je bil v Ivanji vasi v neposredni bližini potoka Temenica, kot smo že poročali, najden mrtev moški. Zdravnik na truplu ni ugotovil znakov nasilja, vzrok smrti pa bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji.

Policisti so potrdili identiteto 35-letnega moškega z območja Mirne Peči in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Tedaj bo znano, ali je smrt povezana z nedavnimi vremenskimi ujmami. Če bo to potrjeno, bo to, kot smo poročali, že šesta žrtev tokratnih poplav.

O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Bila je prehitra

V soboto okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Gornji Težki Vodi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovorna 71-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 54-letnega voznika. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Mladoletni motorist padel v gozdu, huje poškodovan

Policisti PP Sevnica so bili sinoči nekaj pred 22. uro obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu z motorjem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi mladoletnik z motorjem vozil po gozdu pri Prešni Loki, kjer je izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Nasilnežu prepoved približevanje žrtvi

Policisti PP Šentjernej so bili v soboto obveščeni o nasilju v družini. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 62-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad ženo in ji grozi. Zaščitili so žrtev in nasilnežu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika in zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Šentjernejski policisti prijeli tatove

Policisti PP Šentjernej so v petek okoli 20.30 zalotili in prijeli osumljence, ki so na območju Šmalčje vasi ukradli več predmetov. Ugotovljeno je bilo, da so 26-letni storilec in dva mladoletnika iz zbirno reciklažnega centra ukradli več predmetov in jih naložili v osebni avtomobil. Predmete so policisti zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in o dejanjih mladoletnikov obvestili pristojni center za socialno delo.

Vlomi in tatvine; izginilo za 10 tisočakov bakra



Med 30. 7. in 5. 8. je na območju Orehovice nekdo skozi vrata poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, na vratih pa je povzročil za okoli 100 evrov premoženjske škode.

V Gotni vasi je v soboto neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel plinski gorilnik ter kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Črnomlju so med 5. 8. in 6. 8. neznanci vlomili v poslovne prostore podjetja in ukradli bakrene polizdelke. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 10.000 evrov premoženjske škode.

Med 25. 7. in 5. 8. je v Novem mestu nekdo vlomil v kletne prostore stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

En tihotapec in blizu tisoč migrantov

Policisti so na območju Rigonc v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila Opel vectra italijanskih registrskih oznak. 42-letni državljan Moldavije je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Moldavije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 4. 8. in 7. 8. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Podgračeno, Gabrje pri Dobovi, Ribnica, Mostec, Jesenice na Dolenjskem, Mokrice, Rakovec, Bukošek) prijeli 430 državljanov Afganistana, 132 državljanov Maroka, 106 državljanov Pakistana, 62 državljanov Bangladeša, 29 državljanov Indije, 16 državljanov Turčije, 16 državljanov Rusije, 14 državljanov Konga, 11 državljanov Nepala, 11 državljanov Sirije, sedem državljanov Iraka, šest državljanov Irana, štiri državljane Alžirije, tri državljane Kameruna, dva državljana Šrilanke, dva državljana Egipta in državljana Palestine. Na območju PP Krško (Krško) so prijeli 13 državljanov Afganistana in na območju PP Metlika (Križevska vas) pet državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 4. 8. in 7. 8. posredovali v 238. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 739 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brestanici so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru in v Sevnici kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.