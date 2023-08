V narasli Temenici utopljenec v Ivanji vasi - šesta žrtev poplav?

Sinoči ob 21.09 so v Ivanji vasi, občina Mirna Peč, v narasli vodi reke Temenice našli utopljenca. Gasilci PGD Mirna Peč so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu trupla do reševalnega vozila.

Ali gre za šesto žrtev tokratnih poplav zaenkrat uradno še ni potrjeno.

Zaradi vremenske ujme je namreč doslej umrlo pet ljudi (prav tako neuradno).

Po informacijah Civilne zaščite in informacijah Generalne policijske uprave naj bi zaradi poplav na območju Kamnika življenje izgubila starejša domačinka, v gorah na območju Kranja pa dva nizozemska državljana; oče in sin. Slednja sicer nista preminila neposredno zaradi poplav, ampak nevihte, ki je prinesla obilno količino dežja.

Po poročanju nizozemskega portala Dutch News gre za 52-letnega očeta in 19-letnega sina iz kraja Gouda. Bohinjski gorski reševalci so ju našli mrtva pod Malim Draškim vrhom. Po prvih informacijah Policije bi bila lahko njuna smrt povezana z udarom strele.

Na policiji okoliščine vseh treh smrti še preiskujejo, se pa, kot rečeno po doslej znanih podatkih nakazuje, da bi bile lahko za vse tri žrtve usodne poplave oziroma vremenske ujme.

Četrta žrtev je starejši moški, ki so ga na obrežju Save v Tomačevem (Ljubljana), našli v soboto okoli poldneva. Po prvih podatkih bi lahko bila njegova smrt posledica poplav. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Po informacijah portala Svet24 je bil žrtev narasle Save brezdomec, ki je imel bivališče pod mostom. "Zadnji dve leti je tam živel v improviziranem bivališču. Šotoru s pečjo, okoli katerega je zrasel vrtiček. Jutranji vodni val ga je kot kaže, presenetil," je informacijo na družbenih omrežjih delil nek Ljubljančan.

Policisti Policijske uprave Ljubljana pa so včeraj dopoldne prejeli obvestilo, da so v jami greznice na območju Most pri Komendi našli mrtvo osebo.

Po navedbah portala Kamnik info gre za moškega, ki naj bi umrl med odpravljanjem posledic poplav.

Zagorelo v kleti hiše

Ob 23.06 je na Wolfovi ulici v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci PGD Leskovec pri Krškem in PGE Krško so požar na napravi za razvlaževanje prostorov pogasili, prezračili prostore in pregledali objekt z termovizijsko kamero.

Goreli odpadki

Ob 21.48 je v Vrbini, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGD Videm ob Savi in PGE Krško so požar na na površini dvajset kvadratnih metrov pogasili.

Nesreča na avtocesti

Ob 10.40 je na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Ivančno Gorico osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu BLOKI KIDRIČEVA 5.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 2. OB CESTI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 5. GOLUŠNIK V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLASTOFORM 1991;

- od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC 1994;

- od 15:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL ŠMAR.TOPLICE 1983.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 10.00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Apnenik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

