Tajda Tomšič v Radogostu - Dnevno sanjarjenje o konjih

7.8.2023 | 12:50

Tajdi Tomšič so čestitali tudi številni materini sodelavci, med njimi je bil tudi zdravnik Božidar Groboljšek. (Foto: P. Perc)

Sevnica - Do septembra bo v Stari galeriji na sevniškem gradu in Oknu Rudija Stoparja na ogled razstava del sevniške kiparke in slikarke, mag. Tajde Tomšič, ki je končala Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in nato nedavno še magisterij v švicarskem Zuerichu. Ob otvoritvi njene razstave je Stopar dejal, da »se je odmaknila od klasike in uspešno stopila v svetlobo svoje vneme, ustvarjanju lepega, na sodoben, simbolno bogat in avantgarden način … Simbolno lahko pogledamo vso razstavo, z osrednjimi slikami in simbolom rdeče barve.«

Ker Stopar ni bil na postavitvi razstave, se je ob otvoritvi znašel tudi med konji, ki so pravzaprav reinkarnacija Pegaza. Po njegovih besedah je konj lepa žival in človeku najbližja.

»Rdeča barva je ogenj in kri in na splošno velja za temeljni simbol življenjskega načela, svoje sile, moči in sijaja. Je tudi barva ljubezni, žensko skrivnostna in sredobežna predstavlja misterij življenja. To vse skupaj pa je dovolj, da verjamemo reku, da na mladih svet stoji,« je dejal.

Tajda je povedala, da jo je Stopar pred tremi meseci, ko prišla iz Švice, zelo razveselil, ko ji je povedal, da ima lahko samostojno razstavo v okviru Radogosta. »To je zbirka skic in risb iz zadnjih dveh let. Veliko je konja, to je predvsem figura, ki jo rada ponavljam in mi je všeč, se lahko z njo poigravam, veliko pove z očmi, s figuro, je neka moja študija telesa, ki jo že dolgo delam. Gre za neko dnevno sanjarjenje,« je pojasnila in še dodala, da so tehnike zvečine oglje in pasteli, ter črnilo na papirju in na blagu.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je ugotovil, da je Radogost razstava, stalnica na sevniškem gradu, ki se vsak mesec ponavlja z novo vsebino in se Rudiju Stoparju znova zahvalil za vse, kar je napravil za sevniško umetnost. »Ko mladi prihajate na polje umetnosti, v naš prostor, združujete vse tisto, kar umetnost je. Človeško življenje, ki je sestavljeno iz materialnega, intelektualnega in duhovnega segmenta, pooseblja in združuje vse. Tajda pokaže, da je pot v umetnosti in da je pot v tujino, in da je povratek nazaj domov in da smo veseli vsakogar in povsod, da se v tem globalnem prostoru gibljemo povsod,« je povedal župan.

Tajdina mamica, Vladimira Tomšič, direktorica sevniškega zdravstvenega doma, ki je skupaj z možem Miranom in ostalim sorodstvom poskrbelo za izborno druženje ob dobri kapljici in prigrizku v grajskem atriju in vinoteki, je dejala, da je ponosna na hčerko. Otrokov uspeh je za starše največja nagrada.

P. P.

